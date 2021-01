Chelsea, Olivier Giroud s’exprime sur son avenir

En fin de contrat dans six mois mais efficace depuis le début de la saison, Olivier Giroud assure qu’aucune décision n’a été encore prise avec Chelsea

On le croit toujours sur le déclin, fini pour le haut niveau mais Olivier Giroud a cette force de caractère qui lui permet de perdurer tout en haut. Critiqué en équipe de , remis en question à puis à , l’attaquant français a cette faculté pour répondre présent quand on l’attend le moins. Depuis l’arrivée de Frank Lampard sur le banc des Blues il y a dix-huit mois, Giroud a très vite été mis au parfum de ce qui allait l’attendre.

Le coach anglais ne comptait pas sur lui et lui avait rapidement préféré Tammy Abraham. N’ayant pratiquement pas joué durant toute la première partie de saison dernière, Olivier Giroud a profité du restart de la au mois de juin pour se rappeler au bon souvenir de Lampard.

6 buts en 9 matches et ainsi permettre à Chelsea de décrocher une quatrième place, significative d’une participation à la Ligue des Champions. Et si l’on croyait le Français de nouveau installé confortablement dans l’effectif londonien, le recrutement des Blues durant le mercato estival a de nouveau redistribuer les cartes.

L'article continue ci-dessous

N’ayant joué que 36 minutes lors des deux premiers mois, Giroud avait vu Didier Deschamps lui mettre la pression en vue de l’Euro 2021 avec les Bleus. Depuis ? Le Grenoblois joue les jokers de luxe mais se montre chirurgical quand il joue. Huit buts en huit matches joués et un avenir un peu plus radieux que prévu. A 34 ans, Giroud n’a plus que six mois de contrat et peut s’appuyer sur son tableau de chasse pour mettre la pression à Chelsea, voire convaincre d’autres clubs qu’il en a encore sous le pied.

"Nous verrons ce qui se passera dans les prochains mois, mais je veux juste garder mon efficacité. Quand je ne suis pas sur le terrain, j'essaye juste de faire partie de l'équipe, assure-t-il sur Sky Sports. Je veux vraiment le meilleur pour cette équipe et Je crois vraiment que nous avons une grande opportunité de gagner quelque chose à Chelsea avec cette équipe formidable. Je vais continuer comme ça et essayer de continuer. "

Opposé à ce dimanche, Chelsea doit relancer la machine après deux matches sans victoire. Resté sur le banc contre et Arsenal, Olivier Giroud avait ouvert le score il y a quatre jours face à . De quoi lui garantir une place de titulaire ?