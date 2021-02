Chelsea - Newcastle (2-0), les Blues enchainent et intègrent le Top 4

Chelsea a assuré son quatrième succès de rang, ce lundi en Premier League. Une victoire qui lui permet de retrouver le haut du classement.

Chelsea a répondu aux attentes ce lundi lors de la venue de Newcastle à Stamford Bridge en s’imposant 2-0. Timo Werner a profité de cette soirée pour renouer avec le but après trois mois de sécheresse et 31 tirs infructueux.

Werner et Giroud retrouvent le chemin des filets

Les Londoniens, qui évoluaient avec Kepa Arrizabalaga dans les buts pour la première fois en championnat depuis octobre dernier, ont pris les devants à la 31e minute lorsqu’Olivier Giroud, entré comme remplaçant à la place du blessé Tammy Abraham, a trouvé la faille de près.

Werner a ensuite doublé l'avantage huit minutes plus tard, mettant donc fin à une série de 14 matchs sans but en championnat. L’Allemand retrouve des couleurs sous les ordres de son compatriote Thomas Tuuchel.

Après la pause, Arrizabalaga a été sollicité à plusieurs reprises, intervenant sur le coup franc de Jonjo Shelvey avant de repousser la tête de Joe Willock, mais Chelsea a plutôt bien géré et a remporté sans trop de peine sa quatrième victoire consécutive en championnat.

Chelsea passe devant Liverpool

Tuchel a donc su imposer sa patte à cette formation. L’ancien coach du PSG n’a toujours pas connu la défaite dans la capitale anglaise. Le choix de le nommer à la place de Frank Lampard s’est donc avéré être judicieux.

Ce résultat Chelsea passer devant Liverpool et West Ham, qui a battu Sheffield United 3-0 plus tôt ce lundi, et s’installer à la quatrième place. Les Blues ont le vent en poupe et c’est tant mieux pour eux alors que le calendrier est sur le point de se corser avec des oppositions à venir contre Everton et MU en championnat, et un double choc face à l’Atlético en C1.

De son côté, Newcastle reste 17e mais en comptant malgré tout sept points d'avance sur la zone de relégation.