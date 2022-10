Chelsea : N'Golo Kanté a rechuté, sa participation à la Coupe du monde remise en question ?

Absent depuis bientôt deux mois, N'Golo Kanté ne fera pas son retour à la compétition face à Milan, ce mardi en Ligue des champions.

Un temps espéré, le retour de N'Golo Kanté à la compétition n'aura pas lieu face à l'AC Milan ce mardi soir, en Ligue des champions.

Rechute pour N'Golo Kanté

Eloigné des terrains depuis le match nul contre Tottenham mi-août, le milieu de terrain tricolore a rechuté à l'entraînement et devra donc encore patienter pour retrouver le chemin des pelouses.

"La convalescence de Kanté est gérée de façon très prudente après sa blessure aux ischios-jambiers en août", ont écrit les Blues dans un communiqué sur leur site internet.

Une situation également évoquée par Graham Potter en conférence de presse, à la veille du déplacement chez les Rossoneri : "N'Golo a eu une réaction lors d'un entraînement, donc on attend plus d'informations là-dessus. Ce n'est évidemment pas idéal. C'est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera."

Inquiétude pour la Coupe du monde ?

Une situation qui a de quoi inquiéter les Bleus à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la COupe du monde au Qatar. Le poumon de l'équipe de France championne du monde en Russie sera-t-il remis et en forme à temps ?

Trop régulièrement blessé, Kanté n'a pris part qu'à trois matchs avec les Bleus depuis la fin de l'Euro, et n'est plus apparu depuis la défaite face au Danemark en juin dernier.

Alors que son compère de 2018 Paul Pogba fait face lui aussi à un contre-la-montre pour tenter d'être sur pieds pour le tournoi, c'est tout le milieu de terrain qui pourrait être remanié.