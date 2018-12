Chelsea, Mateo Kovacic : "J'aimerais bien rester, mais je dois respecter mon contrat avec le Real Madrid"

Le milieu croate est heureux de son prêt à Chelsea. Il n'est pas contre rester chez les Blues mais est conscient d'être sous contrat avec le Real.

En manque de temps de jeu au Real Madrid en raison d'une très forte concurrence au milieu de terrain, Mateo Kovacic a profité du départ de Zinedine Zidane pour lui aussi quitter les Merengue l'été dernier mais sous la forme d'un prêt. Arrivé à Chelsea, l'international croate a trouvé son rôle dans la rotation instaurée par Maurizio Sarri depuis le début de la saison.

Mateo Kovacic est très souvent titulaire chez les Blues mais termine rarement les rencontres, souvent remplacé après l'heure de jeu par Ross Barkley. Même s'il ne joue pas - encore - l'intégralité des rencontres, l'international croate a tout de même largement plus de temps de jeu que chez les Merengue. Néanmoins, il pourrait être contraint de retourner dans la capitale espagnole en fin de saison.

"Hazard est incroyable"

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Mateo Kovacic a évoqué son avenir et avoue qu'il aimerait bien rester à Chelsea, sans pour autant écarter un retour au Real Madrid : "Je pense que le changement de club, en prêt a été la chose la plus importante que j'ai faite pour le moment dans ma carrière. C’était un pas que je voulais beaucoup, je voulais venir ici".

"Je dis merci à mon club précédent, à Chelsea également, qui me voulait beaucoup. J'apprécie le club et j’aime beaucoup être ici. Pour l'instant, je suis heureux ici. La ville est fantastique, le club est l'un des meilleurs au monde et mes coéquipiers sont géniaux. Je dois respecter mon ancien club, le Real Madrid. Je peux m'imaginer rester ici, mais j'ai un contrat à respecter et c'est ce que je vais faire. Pour l'instant, mon travail consiste à faire de mon mieux chaque jour", a ajouté l'international croate.

Enfin, Mateo Kovacic a encensé son coéquipier à Chelsea, Eden Hazard, intenable depuis le début de saison : "Pour moi, il est un joueur incroyable. Je ne savais pas qu'il était si bon et il peut facilement être l'un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde".