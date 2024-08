Chelsea – Manchester City : Les Citizens douchent les Blues (0-2)

Chelsea vs Manchester City

Chelsea et Manchester City étaient aux prises, dimanche, pour le compte de la 1re journée de Premier League. Score final, 0-2.

Chelsea recevait Manchester City, dimanche, à l’occasion de la première journée de Premier League. Le premier gros choc de la saison a tourné à l’avantage des champions en titre qui se sont imposés au terme d’un match âprement disputé.

Erling Haaland lance les Citizens

Manchester City mettait la pression d’entrée de jeu avec ses flèches Savinho et Jeremy Doku. Ce dernier était d’ailleurs le premier à prendre sa chance avec une frappe qui fuyait le cadre (5e). Chelsea répondait cinq minutes plus tard sur corner avec une tentative de Wesley Fofana qui passait au-dessus des cages d’Ederson (10e). Après un nouveau raté de Doku (12e), Erling Braut Haaland faisait parler la poudre en s’imposant entre deux défenseurs avant de crucifier Robert Sanchez d’un lob subtil (0-1, 18e).

Getty Images Sport

Les Blues essayaient d’amorcer une révolution mais se heurtaient à une bonne défense mancunienne. C’est plutôt les Citizens qui faisaient à nouveau, passer la frayeur avec une lourde frappe de Jeremy Doku, sauvée par une énorme claquette de Robert Sanchez (37e). Chelsea pensait ensuite égaliser avec Nicolas Jackson qui reprenait un ballon relâché par Ederson mais le but était finalement refusé pour un hors-jeu du Sénégalais (44e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires avec l’avantage pour City.

Matteo Kovacic crucifie les Blues

En seconde période, c’est Chelsea qui mettait le pied sur le ballon dans les premières minutes. Mais c’est encore Manchester City qui frappait en premier avec Erling Haaland qui butait cette fois-ci sur Sanchez (52e). Les Blues se libéraient ensuite de la pression des Sky Blues et enchainait les offensives sur le camp mancunien. Mais Rico Lewis enlevait un but à Pedro Neto (60e) avant qu’Ederson ne s’interpose devant Nicolas Jackson (62e).

Getty/GOAL

Chelsea se faisait encore peur en encaissant un but de Rico Lewis qui était finalement invalidé pour une faute initiale sur Enzo Fernandez (65e). Les Citizens baissaient ensuite de rythme avant d’enfoncer les Blues dans les dernières minutes. Sur un rush solitaire, Matteo Kovacic nettoyait la lucarne de Sanchez d’une frappe limpide (0-2, 85e). Le score n’évoluait plus et Manchester City empoche ses trois premiers points de la saison. Chelsea, quant à lui, démarre sur de mauvaises bases.