Chelsea, Malang Sarr dévoile ses ambitions

Recruté la saison dernière puis prêté à Porto, Malang Sarr espère pouvoir se faire une place dans l’effectif de Chelsea.

Malang Sarr admet qu'il est toujours "surpris" d'être un joueur de Chelsea, ayant été recruté par les Blues en tant que joueur libre en 2020, mais le joueur de 22 ans est déterminé à faire sa place avec les poids lourds de la Premier League.

L'intérêt pour le défenseur prometteur n'a cessé de croître l'été dernier, des clubs de toute l'Europe lui lançant des regards admiratifs.

Chelsea est finalement intervenu pour conclure un accord sur le fil, avant de l’envoyer en prêt du côté de Porto. Un an après, le Français assure que ce déménagement vers Londres est arrivé à l’improviste.

Sarr a parlé sur le site officiel de Chelsea d'une opportunité trop belle pour la laisser passer : "Je m'entraînais seul, je m'entraînais à la maison et j'attendais."

"J'avais passé près de six mois sans jouer [après avoir vu la Ligue 1 fermée au milieu de la pandémie de coronavirus], et quand mon agent m'a parlé de cette opportunité de venir ici à Chelsea, j'ai été surpris et heureux."

"C'était une excellente opportunité pour moi. Il m'a parlé d'un prêt pour la première année et pour moi, c'était une bonne idée."

"Je n'avais pas joué depuis longtemps et j'avais besoin d'avoir du rythme, de jouer et d'avoir une bonne expérience aussi, d'accélérer après Nice et de revenir plus fort et prêt à partir."

Sarr peut-il briller à Chelsea ?

L’espoir prometteur attend toujours de faire ses débuts en compétition pour les Blues, mais il a disputé 19 matches avec Porto la saison dernière, accumulant de l'expérience en Ligue des champions en cours de route.

Chelsea est allé jusqu’au titre dans cette complétion la saison dernière, en battant Manchester City, et Sarr est déterminé à aider l'équipe de Thomas Tuchel à conserver son titre et à en gagner d’autres.

"C'est un plaisir d'être ici, de commencer à travailler, nous travaillons très dur et très bien donc je suis heureux. J'apprécie d'être ici."

"J'ai parlé un peu avec le manager, il sait que je parle français donc nous avons parlé. J'ai un bon feeling ici ; tout le monde est très bien avec moi. Je sens que tout le monde est ambitieux ici."

L'article continue ci-dessous

"Ils veulent travailler et ils veulent vraiment que nous donnions le meilleur chaque jour, et c'est une bonne chose parce que c'est comme ça que je vois les choses. Je veux vraiment travailler dur chaque jour et essayer de m'améliorer dans tous les aspects."

"J'espère rejoindre l'équipe et l’aider à atteindre le sommet."

"Ils ont terminé la saison en tant que champions d'Europe. Je suis là pour aider et laisser l'équipe rester au plus haut niveau, en essayant d'apporter toute la bonne énergie et mon travail à l'équipe. Je sais que le club est ambitieux et je suis ambitieux aussi, donc c'est un match parfait."