Chelsea : Luis Enrique boude à cause de Frank Lampard

Selon les informations du quotidien AS, Luis Enrique ne souhaiterait plus rejoindre Chelsea… à cause de l’intérim de Frank Lampard.

Vexé, Luis Enrique ? Clairement. Comme vous le savez sans doute, Chelsea a pensé à lui après le licenciement de Graham Potter, avant de finalement opter pour Frank Lampard. Luis Enrique déçu… à jamais ? L’ancien coach des Blues a donc eu droit à un deuxième chapitre, dans le cadre d’un intérim de quelques mois. Problème : Luis Enrique semblait d’accord pour prendre les rênes de l’équipe en cours de saison… Mais les dirigeants londoniens ont pris une autre décision, et celle-ci a eu le don de «frustrer» l’ex-sélectionneur espagnol, rapporte ce lundi le quotidien madrilène AS. Lampard ne restera pas Difficile, dans ces conditions, d’envisager une arrivée de l’ancien coach barcelonais sur le banc de Chelsea la saison prochaine. Et au vu de ses premiers matchs, Lampard ne restera sans doute pas…