Chelsea – Liverpool : Les Reds s’adjugent la Carabao Cup (0-1, a.p)

Chelsea et Liverpool s’affrontaient dimanche en finale de la League Cup. Score final, 0-1 après prolongations.

La finale de la Carabao Cup mettait aux prises dimanche après-midi les Blues de Chelsea et les Reds de Liverpool. Dans un match très intense et avec de multiples occasions, il aura fallu attendre les dernières minutes de la prolongation pour voir Liverpool s’offrir un nouveau trophée.

Chelsea et Liverpool en manque de réussite

Les deux équipes rentraient timidement dans le match avec un round d’observation des deux côtés. La première occasion de cette finale était pour Liverpool avec une tête de Luis Diaz, bien captée par Petrovic (9e). Les Blues répondaient dans la foulée sur une reprise de Malo Gusto mais Kelleher rassurait sa défense (13e). Loin d’être intimidés, les Reds s’offraient une double occasion juste après mais Mac Allister et Diaz (14e) butaient tous les deux sur Petrovic.

Après le gardien des Blues, c’était au tour de Kelleher de s’illustrer aussi sur une parade devant Cole Palmer (21e). Les hommes de Mauricio Pochettino parvenaient quand même à ouvrir le score grâce à Raheem Sterling mais le but fut refusé pour un hors-jeu de Nicolas Jackson (32e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge malgré deux autres occasions de Cody Gakpo qui touchait le poteau (40e) et Bradley qui aurait pu marquer sans l’intervention de Colwill (45e).

Van Dijk assomme les Blues

Au retour des vestiaires, Chelsea démarrait fort et aurait pu marquer si Enzo Fernandez n’avait pas manqué sa talonnade suite à une passe de Conor Gallagher (53e). En bon capitaine, Virgil Van Dijk ouvrait enfin le score pour les Reds mais comme pour Chelsea en première mi-temps, le but fut invalidé pour un hors-jeu de Wataru Endo (60e). Après cette frayeur, les Blues prenaient les devants et insistaient sur le camp des Reds. Conor Gallagher pensait donner enfin l’avantage aux Londoniens mais voyait sa frappe heurter le poteau alors que Kelleher était déjà battu (76e). Le milieu de terrain anglais était encore à la conclusion d’une action collective mais butait cette fois-ci sur Kelleher (86e).

Il n’y aura pas de but au terme du temps réglementaire. En prolongations, les Blues s’offraient plusieurs occasions mais c’est plutôt Liverpool qui aura le dernier le mot dans cette finale. Sur un corner tiré par Tsimikas, Virgil Van Dijk s’élevait haut plus que tout le monde pour tromper Petrovic qui ne pouvait rien cette fois-ci (118e). Les Reds conservaient cet avantage jusqu’au coup de sifflet final et s’offraient la 10e League Cup de leur histoire.