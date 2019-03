Chelsea : le conseil de Drogba à Hazard, courtisé par le Real Madrid

Ancienne gloire de Chelsea, Didier Drogba conseille à Eden Hazard de rester au sein du club londonien.

Avec le retour de Zinédine Zidane au tout juste officialisé, ce sont de multiples rumeurs de transfert que la presse espagnole s'est empressée de relancer.

Déjà courtisé l'été dernier, Eden Hazard serait toujours l'une des priorités du Real Madrid. Le leader technique de l'équipe de n'a jamais caché sa volonté de porter un jour la mythique tunique blanche, mais il était finalement resté à sans aller au conflit.

Avec la perspective que la situation se reproduise l'été prochain, les amoureux du club londonien tremblent déjà. Didier Drogba, légende des Blues, espère voir le numéro 10 poursuivre son aventure dans la capitale anglaise.

Selon l'ancien buteur de l'OM, Chelsea peut permettre à Hazard d'assouvir ses ambitions.

"Je crois qu'il peut avoir ce succès ici, à Chelsea", a expliqué Didier Drogba.

"Vous savez, j'ai eu beaucoup d'opportunités de partir et j'ai toujours décidé de rester pour créer ma propre histoire et gagner la Ligue des Champions ici. Je pense qu'il a l'occasion de créer sa propre histoire ici. Le club est encore jeune et nous avons besoin de personnes comme lui pour remporter la Ligue des Champions. Il peut nous aider. Je serai très content s'il reste ici mais, s'il part à Madrid, je lui souhaite bonne chance".

Pour rappel, Chelsea s'est vu infliger une interdiction de recrutement pour l'été prochain, ce qui renforce la complexité de ce dossier.