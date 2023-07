Chelsea : L'OM rêve de Pierre Emerick Aubameyang

Chelsea est en pourparlers avec Marseille en vue d'une éventuelle transaction estivale pour l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang.

Après la signature de Renan Lodi, Pablo Longoria continue de travailler en coulisses pour offrir la meilleure équipe possible à Marcelino, et le plus vite possible avec des rendez-vous européens cruciaux qui se profilent très rapidement. Désireux de jouer en 4-4-2 le technicien espagnol va avoir besoin d'une puissance de feu en attaque, et alors que les négociations s'enlisent avec Alexis Sanchez, l'OM a déjà un plan B.

Le remplaçant de Sanchez

Selon les informations de L'Equipe et du média espagnol Relevo, l'Olympique de Marseille s'est penché sur le cas Pierre Emerick Aubameyang. Un profil validé par Marcelino qui verrait d'un bon oeil l'arrivée du gabonais, polyvalent, capable de jouer dans l'axe mais aussi sur les ailes et ayant une forte expérience du haut niveau.

Aubameyang s'est entretenu avec Chelsea au sujet d'un éventuel départ cet été et Sky Sports rapporte que Marseille s'intéresse concrètement à sa signature. Le club de Ligue 1 devrait faire une approche formelle pour signer l'ancien international gabonais, bien qu'il ne soit pas encore clair si un prêt sera discuté ou un transfert permanent, étant donné qu'il ne reste qu'un an à Aubameyang sur son contrat actuel.

L'Arabie Saoudite autre point de chute possible

L'attaquant gabonais a fait 21 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, dont 11 titularisations seulement. Il n'a jamais disputé un match en intégralité sur l'ensemble de la saison. Aubameyang n'a marqué que trois buts avec Chelsea, mais il a déjà impressionné à Arsenal, à Barcelone et au Borussia Dortmund.

Toutefois, le dossier ne s'annonce pas si simple pour l'OM qui va devoir faire face à plusieurs obstacles avant de signer le Gabonais. Déjà, en raison de son salaire. Pierre Emerick Aubameyang dispose d'un intérêt venant d'Arabie Saoudite où il lui sera offert un salaire aussi important qu'à Chelsea ce que l'OM ne peut pas lui offrir.

Comme évoqué ci-dessus, l'OM va devoir faire face à la concurrence pour le Gabonais, mais dispose de l'avantage de vouloir régler le dossier rapidement ce qui arrangerait Chelsea. Reste à voir comment Pablo Longoria va réussir à mettre en forme une proposition concrète et viable pour faire venir Pierre Emerick Aubameyang à l'OM.