Chelsea - Inter Milan : la prédiction de Thierry Henry sur le futur de Romelu Lukaku

L'ancien sélectionneur adjoint de la Belgique a fait une révélation sur l'attaquant belge prêté par Chelsea à l'Inter Milan.

Romelu Lukaku a répondu à ses détracteurs. L'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi, avait initialement laissé Romelu Lukaku sur le banc contre Porto. L'administrateur délégué du club, Giuseppe Marotta, avait déclaré que le Belge "a 103 kg à porter sur ses épaules, il doit être physiquement en forme" lorsqu'il avait été contraint de justifier cette décision avant le huitième de finale aller.

"Lukaku semble en forme, plus mince"

Romelu Lukaku a finalement donner tord à son entraîneur. Le Belge est entré en jeu à la 58e minute et, en fin de match, a fait basculer le match de Ligue des champions en faveur de l'Inter Milan. Il a marqué le but de la victoire en prenant un rebond instinctif sur sa propre tête qui avait heurté le poteau. Thierry Henry, qui a côtoyé l'attaquant de l'Inter avec la sélection belge, a été impressionné par sa contribution globale.

"Je suis tellement heureux pour Rom", a déclaré Henry, qui a entraîné Lukaku dans son rôle d'assistant de l'équipe nationale belge, sur CBS Sports. "Il semble plus en forme, il semble plus mince, il le veut. Je pense qu'il était déçu de ne pas avoir débuté. La seule réponse que vous pouvez donner est sur le terrain, et c'est ce qu'il a fait. Superbe tête. La balle entre dans le but, un grand centre, c'est ce que vous faites. Vous entrez sur le terrain et vous essayez d'avoir un impact pour être sûr que votre entraîneur doive se poser la question : "La prochaine fois, est-ce que je vais le mettre titulaire ?".

"Il veut rester à l'Inter"

Henry a ajouté sur la question de savoir si Lukaku retournera à Chelsea lorsque son prêt à l'Inter expirera cet été : "Nous avons eu une discussion lorsqu'il est allé à Chelsea, et je lui ai dit qu'il allait avoir du mal à jouer à Chelsea. Cela s'est avéré être le cas, à cause de la façon dont Thomas Tuchel aimait jouer. Presser, tu es le neuf, je suis le neuf, je suis l'ailier, tu es l'ailier, tu dois changer. Rom aime rester où il est. Nourrissez-le, faites-le jouer tôt, et il essaiera de vous malmener.

"Il était un type de neuf différent de ce que Thomas Tuchel voulait. Est-ce qu'il va correspondre à ce que Graham Potter essaie de faire ? Ils ont assez de difficultés comme ça. Et qu'est-ce qu'il veut faire ? Je ne pense pas qu'il veuille retourner à Chelsea. C'est l'essentiel. Il veut rester à l'Inter Milan", a ajouté le champion du monde 1998. Un fort indice sur la suite de la carrière de Romelu Lukaku au vu de la proximité entre les deux hommes.

Après un transfert réussi de Manchester United à l'Inter en 2019, il a effectué un retour à son ancien club Chelsea avec un transfert historique pour le club londonien à l'été 2021. Cependant, il a eu un bilan décevant de huit buts en Premier League la saison dernière et a été renvoyé en prêt à l'Inter Milan. Thierry Henry pense clairement que l'avenir à long terme du joueur de 29 ans se trouve loin de Chelsea, même s'il reste à voir si l'Inter est prêt à débourser l'argent nécessaire pour le recruter de manière permanente.

Samedi, Lukaku a marqué son premier but en Serie A depuis 189 jours, lors de la victoire 3-1 de l'Inter Milan sur l'Udinese. Les Nerazzurri ont des matches de Serie A contre Bologne, Lecce et Spezia avant de se rendre au Portugal pour le match retour de leur dernier match de huitième de finale de la Ligue des champions face au FC Porto.