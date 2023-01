Chelsea - Graham Potter : "C'est plus facile de rejeter la faute sur quelqu'un"

L'entraîne de Chelsea a répondu aux critiques sur son travail à Stamford Bridge et a comparé son expérience à celle d'autres grands techniciens.

Graham Potter a remplacé Thomas Tuchel plus tôt dans la saison et, après une période de lune de miel initiale, la forme de sa nouvelle équipe a chuté considérablement. En effet, les Blues n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matches, toutes compétitions confondues, et Graham Potter a donc commencé à faire l'objet d'une grande attention.

"Guardiola aussi a été critiqué"

"Il faut comprendre que les critiques font partie du travail", a déclaré Graham Potter aux journalistes. "Il suffit de regarder certains de mes collègues dans une position similaire. Pep, par exemple, lors de sa première saison, a été très critiqué. Je pense que Mikel Arteta a eu une période de critiques. Klopp, dans les premières années, aurait eu des critiques aussi. Ces gars-là sont fantastiques".

"Vous comprenez que le football est émotionnel. Quand vous perdez, vous le ressentez ; vous ressentez la douleur ; vous ressentez la souffrance ; vous ressentez l'inconfort. Parfois, il est difficile de comprendre le "pourquoi", et il est plus facile de blâmer quelqu'un", a ajouté l'entraîneur de Chelsea à la veille du derby contre Fulham.

"Mettre les choses en perspective"

"Je suis assis ici et je dis que ce n'est pas comme si j'avais été absolument parfait, donc ils n'ont pas complètement tort, mais je pense que c'est toujours très complexe. Vous essayez juste de mettre les choses en perspective. Vous essayez de vous rappeler que vous êtes capable ; vous essayez de vous rappeler comment vous êtes arrivé ici", a conclu Graham Potter.

Pep Guardiola, Jürgen Klopp et Mikel Arteta ont tous trois prouvé qu'ils étaient les hommes de la situation dans chacun de leurs clubs, mais les observateurs ne semblent toujours pas avoir tranché pour Potter. Par exemple, l'ancien défenseur des Blues Frank Leboeuf a critiqué l'entraîneur des Blues après la défaite en FA Cup contre Manchester City, déclarant : "Ça suffit maintenant, il faut changer quelque chose".

Chelsea occupe actuellement la 10e place du classement de la Premier League et aborde le derby londonien avec trois points et trois places de retard sur son rival local, Fulham, ce jeudi. En cas de défaite, Graham Potter serait encore plus sous pression et les Blues diraient quasiment adieu à une possible qualification en Ligue des champions.