Chelsea - Frank Lampard déjà sous le charme de Thiago Silva

L'entraîneur de Chelsea s'est félicité de l'apport du Brésilien, lequel a disputé son premier match officiel face à Brighton, mercredi soir.

Frank Lampard s'est félicité de la signature de Thiago Silva, après des débuts "parfaits" sous les couleurs de pour l'ancienne star du . Après avoir raté les deux premiers matchs de la saison de , Silva a débuté et joué les 60 premières minutes de la victoire 6-0 des Blues contre Barnsley.

Le Brésilien s'efforce toujours de se remettre en forme, après avoir aidé le PSG à atteindre la finale de la le mois dernier. Mercredi, il a d'abord joué avant d'être remplacé par Kurt Zouma, et son nouveau manager a été impressionné par tout ce qu'il a vu de la star défensive durant ce match.

"C'est ce que j'attendais d'un joueur de son niveau"

"Oui, c'est excitant pour nous parce qu'il a eu un peu plus d'une semaine d'entraînement avec nous. Ce fut 60 minutes parfaites pour lui ce soir", a déclaré Lampard. "Il montrera les qualités qu'il a. Bien sûr, il deviendra plus en forme et meilleur", a ensuite nuancé l'entraîneur des Blues, heureux de l'autorité qu'il dégage.

"Il ne peut pas parler la langue mais, à la minute, ce n’est même pas un problème car il montre déjà sa présence dans la façon dont il commande les gens autour de lui. Oui, je suis très très content de Thiago. C'est ce que j'attendais d'un joueur de son niveau mais c'est très rafraîchissant de l'avoir ici au club".

Silva est arrivé à Chelsea libre de tout contrat cet été, après avoir vu son séjour de huit ans en se terminer par une défaite 1-0 contre le Bayern en finale de la Ligue des champions, à Lisbonne. Bien que sa carrière au PSG se soit terminée sur un creux avec cette défaite, Silva a fait 315 apparitions pour le club, l'aidant à remporter sept titres de au cours de ces huit saisons. Au total, il a remporté 23 trophées avec le PSG. Une légende, qui devrait être d'une grande aide pour Chelsea.