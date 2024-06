Chelsea fonce sur un attaquant star de la Ligue 1

Chelsea a entamé des discussions avec Lille sur la possibilité de faire venir l'attaquant canadien Jonathan David à Stamford Bridge.

Selon The Athletic, Chelsea a identifié David comme sa principale cible pour enfin résoudre ses problèmes d'attaquants depuis des années. L'attaquant canadien a longtemps été lié à un transfert en Premier League et Chelsea semble être sur le point de conclure ce transfert. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec le club français, et Lille sera très désireux de l'acheter.

Depuis l'arrivée de Todd Boehly à la tête du club, la recherche de l'attaquant idéal n'a pas été couronnée de succès. Christopher Nkunku a été mis à l'écart pendant une grande partie de la saison dernière et Nicolas Jackson, bien qu'il ait eu ses moments, n'a pas réussi à se montrer constant devant le but, et le nouvel entraîneur Enzo Maresca est clairement à la recherche d'un attaquant.

Jonathan David a inscrit 71 buts en 161 matches de Ligue 1 pour Lille et a même aidé le club à remporter le titre dès sa première saison. Il a également marqué 26 buts en 49 sélections avec le Canada.

Pour l'instant, David va se concentrer sur les performances de son pays lors de la Copa América. Le Canada a perdu le premier match du tournoi 2-0 face à l'Argentine et les Canadiens espèrent rebondir avec une meilleure performance contre le Chili et le Pérou.