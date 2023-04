Chelsea : Favori pour le poste d'entraîneur, Mauricio Pochettino s'active déjà

Pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de Chelsea la saison prochaine, Mauricio Pochettino prépare déjà sa révolution chez les Blues.

La saison 2022-2023 de Chelsea devrait s'achever avec bien peu de saveur et surtout bien peu de bons souvenirs. Avec déjà quatre entraîneurs différents, 18 défaites, plus de 600 millions d'euros dépensés et un effectif qu'il faudra sérieusement dégraisser en fin de saison, cet exercice ressemble fortement à un fiasco, et les supporters du club londonien doivent attendre de pied ferme la saison prochaine. Mais avec quelle équipe ? Et surtout, quel entraîneur ?

Pochettino favori pour entraîner Chelsea

Alors que Frank Lampard, en poste jusqu'en fin de saison, court toujours après sa première victoire depuis son retour sur le banc des Blues, les dirigeants du club s'activent à chercher son successeur pour la saison prochaine. Et si Luis Enrique et Julian Nagelsmann étaient des cibles prioritaires, c'est l'ancien Parisien Mauricio Pochettino qui semble avoir été choisi, à en croire la presse anglaise. Les différents entretiens passés et son expérience de la Premier League avec Tottenham (2014-2019) feraient de lui le candidat idéal pour ce poste, et le London Evening Standard assure qu'il arrivera en fin de saison après une discussion avec Lampard.

Et si rien n'est encore sûr, l'entraîneur argentin se prépare à son potentiel futur poste et aux changements qu'il souhaite apporter à Chelsea. Dans le staff, tout d'abord, Pochettino aimerait que ses adjoints, préparateurs physiques ou encore entraîneurs des gardiens le suivent du côté de Stamford Bridge.

Il faudra également gérer l'effectif pléthorique des Blues avec notamment des prêts avec option d'achat à lever ou non, ou même à négocier. Concernant les arrivées, il aurait déjà quelques nomes en tête pour le poste de numéro 9, où il aimerait attirer Harry Kane qu'il a connu pendant son passage à Tottenham, au même titre que Victor Osimhen et Romelu Lukaku, qui a déjà échoué à deux reprises sous le maillot bleu. En bref, Pochettino aura bien du boulot s'il est choisi par Chelsea.