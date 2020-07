Chelsea et Man City rêvent de Gimenez

Chelsea et Manchester City ont tous deux identifié le défenseur de l'Atletico Madrid Jose Maria Gimenez comme cible de transfert estival, selon ESPN.

On dit que les deux clubs de pensent que le joueur, qui s'est engagé dans la capitale espagnole à 18 ans depuis Danubio, est un candidat idéal pour renforcer leur arrière-garde avant la saison prochaine.

Gimenez est l’un des quatre capitaines du club cette saison et son rôle a pris une importance encore plus grande après plusieurs départs l’été dernier, dont son partenaire défensif Diego Godin.

Le défenseur uruguayen a signé un nouveau contrat à long terme chez les Rojiblancos l'été dernier jusqu'en 2023 et ce nouvel accord comprend une clause de libération de 120 millions d'euros.

Le joueur de 25 ans fait partie de l'équipe première de Diego Simeone depuis six saisons et est un défenseur central coriace, agressif, rapide et imposant.

Cependant, Gimenez a subi 17 blessures différentes au cours de sa carrière, dont 15 blessures musculaires.