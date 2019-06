Chelsea, Emerson raconte les adieux d'Eden Hazard

Le latéral brésilien des Blues est revenu sur la manière dont l'international belge a dit au revoir à ses coéquipiers sur leur groupe WhatsApp.

Eden Hazard a rejoint le cet été contre la somme de 100 millions d'euros. L'international belge a enfin réalisé son rêve de rejoindre les Merengue et aura du pain sur la planche pour aider la Casa Blanca à retrouver les devants de la scène en et en Europe après une saison très décevante. Avant de rejoindre le Real Madrid, Eden Hazard a conclu en beauté son histoire avec les Blues en remportant la .

Si beaucoup s'attendaient à un départ du Belge en fin de saison, rien n'était officiel et ce dernier n'a pas pu obtenir un hommage de ses supporters et ni même dire au revoir à ses coéquipiers en face. Dans une interview accordée à ESPN Brazil, Emerson est revenu sur le départ d'Eden Hazard au Real Madrid la semaine dernière et sur la façon dont l'international belge a annoncé la nouvelle à ses coéquipiers sur le groupe WhatsApp des joueurs des Blues.

"Hazard a quitté le groupe"

L'article continue ci-dessous

"Sur le groupe WhatsApp, le dernier message était l’adieu de Hazard. Il a dit au revoir aux garçons, et depuis nous ne savons rien d’autre. C’est étrange. Il a envoyé un "merci à tous, je vous aime les gars", puis ensuite s’est affiché un "Eden Hazard a quitté le groupe". C'est à ce moment-là que je me suis dit put***, il est vraiment parti", a raconté le latéral brésilien des Blues visiblement très surpris du départ si soudain du Belge.

Eden Hazard avait rendu hommage à sur sa page Facebook pour annoncer son départ : "Ce n'est pas un secret que c'était mon rêve de jouer pour le Real depuis que suis un petit garçon. À mes amis et à ma famille de Chelsea. Vous savez maintenant que je vais rejoindre le Real Madrid. Ce n’est un secret pour personne que c’était mon rêve de jouer pour eux depuis que j’étais un jeune garçon qui vient de marquer mon premier but. J’ai fait de mon mieux pour ne pas me distraire ni distraire l’équipe pendant cette période difficile de spéculation et d’attention médiatique, surtout au cours des six derniers mois".

"J’espère que vous comprendrez que je dois me projeter sur un nouveau chapitre. Quitter Chelsea est la plus grosse et difficile décision de ma carrière jusqu’à maintenant. J’ai aimé chaque moment passé à Chelsea. Je n’avais que 21 ans quand je suis arrivé, j’ai donc grandi en tant qu’homme et en tant que joueur auprès de vous tous. Vous m’avez aussi aidé à devenir capitaine de la ...", a conclu l'international belge.