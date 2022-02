Chelsea : Edouard Mendy ne veut pas de relâchement contre Lille

Champions d'Europe en titre, les Blues ont bien l'intention de tout faire pour conserver leur titre cette saison. Une mission qui se poursuit cette semaine, avec la réception de Lille, en huitièmes de finale aller.

"Ne pas se méfier de Lille serait une très grosse erreur"

Or, si certains pourraient être tentés de prendre légèrement de haut les champions de France, pas favoris de cette double confrontation, Edouard Mendy veille au grain.

"Aujourd'hui, ne pas se méfier de Lille serait une très grosse erreur, a prévenu l'ancien de Ligue 1 (Reims et Rennes) auprès de RTL. On parle d'une équipe qui a fini première de sa poule, nous on a fini deuxièmes.

"C'est une équipe qui a fini devant Séville. Je connais les Lillois, je connais la mentalité de leur président (Olivier Létang).

"S'il y a une chose que je vais bien faire, c'est dire à mes coéquipiers qu'il faudra être à 200% si l'on veut espérer passer. Ils sont peut-être un peu moins bien en championnat mais ils font un très bon parcours en Ligue des Champions. Ils ne voudront pas s'arrêter contre nous."

"Ce parcours, c'est mon histoire"

Le dernier rempart de Chelsea, récent vainqueur de la CAN avec le Sénégal, s'est également exprimé sur son parcours, lui qui a connu le chômage avant d'atteindre le haut niveau.

L'article continue ci-dessous

"Chaque joueur a son parcours, moi le mien a fait que j'ai dû un peu plus galérer, un peu plus travailler pour pouvoir arriver à mes fins", a-t-il confié.

"Et c'est vrai que réussir tout ce que j'entreprends, de réussir avec mon club, c'est vraiment quelque chose qui me rend fier, les gens autour de moi, ça les rend aussi fiers. C'est quelque chose qui devient addictif. Vous avez encore envie de plus.

"C'est mon histoire, c'est ancré en moi. Il y a des jours où c'est un peu plus dur et je me remémore cette période-là, et tout de suite ça va beaucoup mieux, je redeviens ultra positif. Ça m'aide à avancer, ça m'aidera toujours dans ma vie. Je sais que pour les plus jeunes je suis quelqu'un qui a réussi, (...) que certains peuvent se rattacher à mon histoire, se dire que ce n'est pas fini."