Chelsea - Edouard Mendy : "Arrêter Haaland sera la même chose qu'arrêter Benteke"

Le portier des Blues se veut confiant concernant les affrontements à venir avec Erling Haaland en Premier League.

Edouard Mendy n'aura pas la tâche facile lors de la saison 2022-2023 de Premier League, car les meilleurs clubs possèdent des attaquants d'élite qui peuvent être un cauchemar pour n'importe quel gardien. Tottenham compte Harry Kane dans ses rangs, tandis que Manchester City et Liverpool ont fait venir des renforts en la personne d'Erling Haaland et Darwin Nunez respectivement.

Cependant, le gardien de Chelsea ne perd pas le sommeil à cause de ces nouveaux arrivants et est convaincu qu'il sera suffisamment préparé pour se montrer à la hauteur de la tâche.

"Je regarde Haaland comme je regarde Benteke avec Palace"

La première confrontation de Chelsea avec Manchester City la saison prochaine aura lieu en janvier 2023. Avant cela, Mendy se rendra au Qatar pour participer à la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal.

Toutefois, la Norvège ne s'étant pas qualifiée pour l'événement majeur, Haaland restera frais et cherchera à faire feu de tout bois lorsque la Premier League reprendra après la pause de la Coupe du monde.

Mendy est prêt à relever le défi et n'accordera pas d'attention supplémentaire au Norvégien.

"J'étudie. J'étudie beaucoup. Il ne s'agit pas d'un attaquant ou d'une équipe - nous devons juste nous concentrer sur chaque attaquant, chaque équipe que nous jouons pour gagner. Ce n'est pas parce que c'est Haaland", a-t-il déclaré.

"Je regarde Haaland comme je regarde, disons, Benteke à Palace - ce n'est pas si différent entre Crystal Palace et City. Il faut être concentré car c'est un attaquant et il peut marquer. Nous avons nos méthodes et je n'ai pas besoin de dire ce qu'elles sont. Mais j'étudie beaucoup. Beaucoup."

Mendy déplore le départ de Mané au Bayern

Sadio Mane a quitté la Premier League pour rejoindre le Bayern Munich pour 32 millions d'euros (plus 9 de bonus divers).

Mendy se trouve être un ami assez proche de Mané et estime que le départ de l'ailier est une grande perte pour la Premier League.

"Nous avons perdu quelqu'un de grand et j'espère pour lui qu'il appréciera la Bundesliga", a-t-il déclaré. "C'est aussi une grande perte en raison de sa qualité, de l'impact qu'il a et aussi parce que, pour les jeunes joueurs, il est un exemple. Quand vous perdez quelqu'un comme ça, cela peut avoir un impact énorme.

"Je pense que c'est une grande perte pour la Premier League en termes de qualité et en termes de personne."

Hommage à Petr Cech, légende de Chelsea

L'ancien gardien de Chelsea Petr Cech a quitté son rôle de conseiller technique et de performance après la prise en charge du club par le consortium Todd Boehly. Le gardien avait contribué à faire venir Mendy à Londres et l'avait beaucoup aidé à s'installer dans son nouvel environnement.

Il a également exprimé sa gratitude envers l'ancien entraîneur des gardiens, Christophe Lollichon, qui a aidé le portier à améliorer ses techniques de jeu.

"Sans Petr et Christophe, je ne pense pas que je serais à Chelsea. Je leur serai toujours reconnaissant et la meilleure façon de les rendre fiers est d'être le meilleur possible sur le terrain, en faisant simplement mon travail", a-t-il déclaré.

"Nous avons un nouveau propriétaire, donc c'est une nouvelle ère. Certaines personnes arrivent et d'autres nous quittent. C'est la vie d'un club. Mais nous sommes impatients de commencer.

"Mon été a été bon. J'ai apprécié le temps passé avec ma famille et je pense que nous en avions tous besoin après une longue saison, surtout avec l'AFCON. J'avais besoin de cette pause pour être prêt mentalement et physiquement pour la nouvelle année. Maintenant, nous le sommes."