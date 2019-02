Chelsea, Eden Hazard plein d'espoir pour un transfert de 100M € au Real Madrid

La star de Chelsea est déterminé à réaliser ce qu'il a décrit précédemment comme son rêve, à savoir rejoindre le Real Madrid.

Eden Hazard espère que le Real Madrid sera en mesure d'achever un gros investissement pour le signer cet été, alors que son contrat avec Chelsea se prépare à entrer dans sa dernière année, d'après les informations de Goal. Le Real Madrid est intéressé par la signature d'Eden Hazard depuis fin 2016 et il est prévu que la Casa Blanca devra débourser plus de 100 millions de livres sterling (113 millions d'euros) pour finaliser le transfert.

Isco est devenu dispensable pour le club de Santiago Bernabeu, ce qui signifie que la vente potentielle de l'international espagnol contribuerait à réduire les chiffres nécessaires à la signature de l'international belge. De plus, le Real Madrid a fait preuve de retenue dans les deux fenêtres de transfert estivales précédentes, ce qui a permis de dégager un budget capable de garantir la venue d'une superstar en attaque.

Si le Real se retire, Hazard restera

Le club de la capitale espagnole a toutefois un avantage, le contrat d'Eden Hazard devant entrer dans sa dernière année cet été. Néanmoins, cet effet de levier ne va pas avoir un si grand impact compte tenu de la qualité du joueur en question. Cependant, il n’est pas sûr que le Real Madrid fasse une offre au joueur de 28 ans, qui a déjà indiqué qu’il serait heureux de rester à Stamford Bridge si son départ ne se concrétisait pas.



Dans ce scénario, le capitaine belge disputerait probablement le reste de sa carrière à Chelsea, bien qu'il n'ait pas caché son désir de rejoindre les champions d'Europe, affirmant qu'il s'agirait d'un rêve. N'Golo Kante a signé un nouveau contrat record à Chelsea, à hauteur de 290 000 livres par semaine, en novembre, et les chiffres mentionnés dans les entretiens avec les représentants de Hazard suggèrent qu'il obtiendrait un contrat encore plus important s'il restait au club.



Manchester City a brièvement évoqué l’idée de faire d'Eden Hazard leur première signature de 100 millions de livres, mais un mouvement n’est plus considéré comme viable par les deux parties. Une citation de Hazard a récemment fait la une des journaux, l'attaquant déclarant à RMC: "Je sais ce que je vais faire. J'ai pris une décision". Le documentaire a été tourné il y a deux semaines, cependant, et sa décision semble être conditionnelle à l'offre que le Real Madrid pourrait ou ne pourrait pas proposer.