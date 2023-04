"Chelsea devrait accepter de vendre Mount si le Bayern Munich offre 70 millions d'euros"

Un ancien de Chelsea a conseillé aux Blues de se montrer très à l'écoute en cas d'offre du Bayern Munich de Thomas Tuchel pour Mason Mount.

Mason Mount parviendra-t-il à se relancer avec le retour de Frank Lampard à Chelsea ? C'est toute la question. Gêné par les blessures cette saison, le meneur de jeu anglais retrouve une vieille connaissance chez les Blues en la personne de l'ancien numéro 8 du club londonien qu'il a connu du côté de Derby County et de Chelsea et qui l'a aidé à exploser au plus haut niveau.

"Mount brillerait au Bayern"

Pour autant, Mason Mount est dans une drôle de situation à Chelsea. Le meneur de jeu international anglais approche des 12 derniers mois de son contrat à Stamford Bridge, et une prolongation n'a pas encore été signée. Il a été suggéré que Mount pourrait être transféré cet été, avec Liverpool parmi ceux qui ont été crédités d'un intérêt.

Les géants de la Bundesliga, le Bayern Munich, seraient également intéressés, l'ancien entraîneur de Chelsea, Tuchel, étant désormais en charge de l'Allianz Arena. Pour Glen Johnson, ancien défenseur de Chelsea, les Blues devraient vendre l'international anglais si une offre importante est déposée cet été de la part d'un autre club européen.

"Chelsea a besoin d'argent après tous ses recrutements"

"Je pense qu'il serait brillant au Bayern et on peut comprendre pourquoi Tuchel le veut parce qu'il l'a fait jouer son meilleur football, c'est sûr. Tout ce qui s'est bien passé à Chelsea quand Tuchel était là, Mason Mount était au cœur de tout ça. Il n'a pas eu le même impact depuis, donc on peut comprendre qu'ils veuillent retravailler ensemble et renouer le fil", a déclaré Glen Johnson à DAZN Bet.

"Je pense qu'il est plus qu'assez bon pour jouer à ce niveau, je l'apprécie vraiment. Pour l'instant, Chelsea devrait accepter 70 millions de livres sterling parce qu'il n'a pas été le même Mason Mount et Chelsea pourrait avoir besoin d'accepter l'argent après tous ses recrutements", a poursuivi l'ancien latéral droit des Three Lions.

"Cela dépend aussi de l'identité du prochain manager, car il pourrait rebondir s'il y a un manager de haut niveau comme Tuchel, qui veut faire venir d'autres joueurs de haut niveau pour jouer à ses côtés. D'un autre côté, on peut tout à fait comprendre que l'intérêt d'un club comme le Bayern et d'un manager comme Tuchel lui fasse tourner la tête - c'était à l'époque où il jouait le mieux", a conclu Glen Johnson.

Chelsea travaille pour l'instant sous la direction intérimaire de Frank Lampard, la légende du club - qui est de retour dans l'ouest de Londres pour une deuxième période sur le siège des Blues - a déclaré qu'il chercherait à inclure Mount dans ses plans jusqu'à la fin de la campagne 2022-23. Mount n'a pas pu jouer lors du premier match de Lampard à la tête de l'équipe - une défaite 1-0 sur le terrain des Wolves - car il soigne un coup, mais le joueur de 24 ans pourrait être prêt à faire partie du groupe de Chelsea pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mercredi.