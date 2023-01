Chelsea devance Arsenal pour Mudryk en cassant sa tirelire

Annoncé depuis longtemps à Arsenal, Mudryk devrait finalement filer à Chelsea. Les Blues casseront leur tirelire pour devancer leur voisin.

Entamé depuis le mercato estival, le feuilleton Mykaylo Mudryk semble sur le point de se clôturer. Et la conclusion devrait être une surprise. Fortement lié à l'attaquant ukrainien depuis plusieurs mois déjà, et encore plus durant cet hiver, Arsenal se serait en effet fait dribbler par son rival de Chelsea. Les Blues sont prêts à casser leur tirelire pour devancer leur voisin à la dernière minute.

Chelsea plus dépensier qu'un Arsenal économe

Annoncée par Fabrizio Romano, l'information a été confirmée par GOAL : plusieurs représentants de Chelsea se sont envolés pour la Pologne dans le but de parvenir à un accord verbal avec le Shakhtar Donetsk pour le transfert de Mudryk chez les Blues. Les deux clubs devraient s'aligner sur une offre de 100M, soit ce que demande le club ukrainien depuis longtemps. L'accord entre Mudryk et Chelsea serait même déjà signé pour un bail de 7 ans dans le nord de Londres.

Actif dans le dossier depuis le début et grand favori pour accueillir la pépite ukrainienne, Arsenal va donc se faire dribbler par son grand rival et voisin. Les Gunners ont semble-t-il trop voulu jouer les négociations à bas coût puisque le Shakhtar a refusé plusieurs offres largement en dessous de leurs attentes. Une percée dans les négociations avait pourtant vu le jour en ce début de week-end, insuffisante cependant pour empêcher le club ukrainien de ne pas aller voir ailleurs.