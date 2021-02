Chelsea - De retour au premier plan, Antonio Rudiger n'a jamais douté

Indésirable chez les Blues il y a quelques mois, Antonio Rudiger est parvenu à inverser la tendance grâce à un investissement toujours resté intact.

Antonio Rudiger affirme que quitter Chelsea n'a jamais été à l'ordre du jour, et ce peu importe l'entraîneur en poste chez les Blues. Pourtant, les rumeurs faisant état d'un départ ont été nombreuses durant l'été, l'international allemand ne disposant que d'un temps de jeu ultra limité chez les pensionnaires de Stamford Bridge.

Divers clubs ont été évoqués pour le joueur de 27 ans, mais sa patience a été récompensée par un retour en grâce facilité par l'arrivée de son compatriote Thomas Tuchel au poste d'entraîneur, nommé successeur de la légende du club, Frank Lampard. Mais à en croire le défenseur, il n'a jamais été question de baisser les bras.

"Je me suis toujours préparé comme si j'allais jouer"

"Je suis un compétiteur, je veux jouer. C'est évidemment frustrant et c'était la première fois de ma carrière que j'avais ce genre de situation (...) Maintenant, je peux dire que je reçois le bien du travail acharné que j'ai fait auparavant. Vous devez juste vous préparer. Vous devez toujours vous rendre disponible et toujours être prêt dans votre état d'esprit" , a déclaré Antonio Rudiger, dans des propos accordés à Sky Sports. Selon lui, tout est donc une question de mentalité et de professionnalisme.

"C'est ainsi que je me prépare pour chaque match. Bien que vous sachiez peut-être que vous ne jouez pas parce que vous pouvez le voir à travers l'entraînement, mais dans ma tête, je me suis toujours préparé comme si j'allais jouer pour que je sois toujours prêt dans mon esprit. En moi, j'étais toujours calme et détendu. Je n'étais pas en train de devenir fou parce que je ne jouais pas au début", a ensuite raconté l'international allemand, qui fait désormais partie intégrante du projet des Blues.

"Puis, soudain, je suis revenu dans l'équipe et j'ai eu quelques matchs. Dans les derniers matchs de Frank Lampard, je jouais encore plus. Que Lampard soit là ou pas, je serais resté de toute façon", a-t-il révélé. Pour rappel, son contrat dans l'ouest de Londres porte jusqu'à l'été 2022. Interrogé sur la possibilité de prolonger, Antonio Rudiger a botté en touche, affirmant que ce genre d'initiatives doivent venir de la direction du club. Départ à venir ou retour au premier plan confirmé ? Réponse dans les prochains mois.