Chelsea, Cech : "Personne n'abandonne Kepa"

Le gardien de but des Blues en difficulté depuis son arrivée à Londres peut encore réussir à Stamford Bridge selon l'ancien titulaire du poste.

La légende de , Petr Cech, pense que Kepa Arrizabalaga peut encore réussir à Chelsea malgré une mauvaise saison 2019-2020 qui a donné lieu à des spéculations sur la vente de l'Espagnol. Kepa a été mis de côté à de nombreuses reprises au cours de la saison par l'entraîneur des Blues, Frank Lampard, et a été mis sur le banc au profit de Willy Caballero lors de la défaite finale de la contre , le club anglais étant désireux de signer un nouveau gardien de but cet été.

Petr Cech - qui a joué 11 ans à Chelsea, remportant quatre titres de et une - comprend que Kepa n'a pas réussi la dernière campagne, mais insiste sur le fait que le club reste convaincu qu'il sera un gardien de but de premier ordre à l'avenir. "Kepa a connu des difficultés la saison dernière, c'est incontestable", a déclaré Cech - maintenant conseiller technique et performance à Chelsea - à Sport.cz.

Cech ouvre la porte à une arrivée au poste de gardien

L'article continue ci-dessous

"Mais le club a investi en lui et lui a donné un contrat à long terme car ils estiment qu'il a les qualités et les attributs pour réussir. Des ajouts seront faits à l'équipe, peut-être même au poste de gardien de but, et c'est ce dont on discute maintenant. Mais personne n'abandonne Kepa et nous espérons tous qu'il a un bel avenir", a ajouté l'ancien portier des Blues. Chelsea a connu un mercato chargé jusqu'à présent, avec Timo Werner, Thiago Silva, Hakim Ziyech, Ben Chilwell et Malang Sarr ayant déjà rejoint le club, tandis que le meneur de jeu allemand, Kai Havertz, devrait également signer avec les Blues sous peu.

Avec le marché des transferts ouvert jusqu'en octobre, trois semaines après le début de la saison de Premier League, Cech estime qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire pour les clubs, car ils tentent tous de naviguer dans la situation financière difficile provoquée par le coronavirus. "La question des renforts est maintenant très à l'ordre du jour", a déclaré Cech. "La fenêtre de transfert est jusqu'à la fin octobre de cette année, il y aura donc beaucoup de changements après le début de la Premier League".

"Et la question est de savoir dans quelle mesure la pandémie de coronavirus affectera tout", a conclu le dirigeant des Blues. Chelsea va commencer sa campagne en Premier League par un voyage à , qui a fait match nul 1-1 en amical samedi. Leur premier match à domicile verra le champion d' en titre, , venir à Stamford Bridge, avant de se rendre à West Brom, nouvellement promu, et d'accueillir .