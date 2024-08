Chelsea achète trop de joueur ? L'accusation grave

Jamie Carragher a lancé une attaque contre la politique de transfert de Chelsea après l'accord conclu avec l'Atlético pour la signature de Joao Felix.

Lors de l'émission Monday Night Football, Carragher et Gary Neville ont débattu de la politique de transfert de Chelsea après l'annonce de l'accord conclu avec l'Atlético de Madrid pour l'achat de Joao Felix. L'arrivée de l'international portugais, qui a déjà fait l'objet d'un prêt au club, portera à 10 le nombre de recrues estivales de Chelsea, qui a déjà signé Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jorgensen, Omari Kellyman, Aaron Anselmino, Renato Vega, Caleb Wiley, Marc Guiu et Tosin Adarabioyo.

Les photos virales du week-end ont montré une salle d'entraînement pleine à craquer, où les joueurs s'entraînaient. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le club compte 33 joueurs dans son équipe première, ce qui signifie que 10 d'entre eux manqueront à l'appel chaque jour de match. Raheem Sterling a été blessé le week-end dernier contre Manchester City et cherche désormais à clarifier son avenir au sein du club.

Carragher a déclaré sur MNF : « Chelsea doit arrêter d'acheter des joueurs et les joueurs doivent arrêter de signer pour Chelsea. Je ne sais pas pourquoi, si j'étais un joueur, pourquoi signer (pour Chelsea) ? La seule raison pour laquelle vous signeriez, c'est parce que quelqu'un pourrait dire, votre agent pourrait dire, 'nous avons un contrat de sept ans avec beaucoup d'argent, c'est de l'argent garanti pendant sept ans'. Vous savez ce que je dirais ? Défendez-vous en tant que joueur. Signez un contrat de quatre ans dans un club digne de ce nom et encouragez-vous à faire de bons résultats. Je ne comprends pas pourquoi les joueurs signent des contrats de sept ans ».

Lorsqu'on lui demande s'il y a une explication à ce que Chelsea construise un projet jeune et excitant, Carragher se moque : « Une partie de quoi ? Il n'y a rien là ! Ce n'est pas une équipe jeune et excitante. Ils ont acheté Joao Felix, d'accord, dites-moi où il va jouer. Ils ont signé Neto il y a une semaine, où va-t-il jouer alors que vous avez déjà Cole Palmer ? Où joueriez-vous Enzo Fernandez, un joueur de 100 millions de livres sterling qui joue en tant que numéro 10 ? Où joueriez-vous Nkunku ? Ce que je veux dire, c'est que les grandes équipes de football ont besoin de concurrence, mais dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué, il y avait sept ou huit joueurs qui savaient qu'ils jouaient chaque semaine, puis six ou sept joueurs qui se battaient pour trois postes, et enfin six ou sept autres dans l'équipe qui savaient qu'ils étaient des joueurs de l'équipe. C'est un groupe sain. Ce que Chelsea a en ce moment, vous vous demandez où Joao Felix va jouer, où il va se changer sur le terrain d'entraînement ! Je suis très sérieux. Si vous avez 40 joueurs, comment font-ils pour se retrouver tous dans le même vestiaire ? Comment faites-vous pour organiser une séance d'entraînement ?