Chelsea a trouvé un accord avec Xabi Alonso

Selon David Ornstein de The Athletic, Chelsea est parvenu à un accord avec Xabi Alonso pour en faire son nouvel entraîneur. Le technicien basque s’apprête à signer un contrat de quatre ans à Stamford Bridge, et l’annonce officielle est imminente. Depuis plusieurs semaines, l’ancien milieu de terrain était le grand favori de la direction londonienne.

L’ancien milieu de terrain s’est rendu à Londres en début de semaine dernière pour finaliser les détails et a ensuite donné son accord définitif. Selon plusieurs sources, il ne resterait plus qu’à régler les dernières formalités avant l’annonce officielle.

Les Blues avaient agi promptement après le départ de Liam Rosenior le mois dernier, et si Andoni Iraola était également pressenti, le choix final s’est porté sur l’ancien milieu de terrain.

Sans club depuis son départ du Real Madrid en janvier, l’Espagnol avait pourtant bien commencé la saison, mais il a été limogé après seulement sept mois.

Sous sa direction, le club merengue a remporté dix de ses onze premières rencontres de Liga, dont le Clásico du 24 octobre, mais il a finalement terminé à quatre points du Barça et perdu la finale de la Supercopa de España face au même adversaire.

Avant son passage au Real Madrid, Alonso avait impressionné au Bayer Leverkusen, qu’il avait mené au premier titre de Bundesliga de son histoire en 2023/24, en restant invaincu à domicile.

Avec cette nomination, Alonso effectue son retour en Premier League, où il a évolué pendant plusieurs années sous les couleurs de Liverpool. Le Basque a passé cinq saisons à Anfield, ponctuées notamment par une victoire en Ligue des champions.

Chelsea espère que l’arrivée d’Alonso apportera davantage de stabilité après une saison mouvementée. Rosenior n’a tenu que moins de quatre mois et a été limogé après cinq défaites consécutives en Premier League. L’entraîneur par intérim Calum McFarlane a certes mené le club jusqu’en finale de la FA Cup, mais celle-ci a été perdue samedi face à Manchester City (1-0).