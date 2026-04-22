Chelsea a annoncé mercredi la séparation immédiate avec son entraîneur Liam Rosenior. Cette décision intervient après la cuisante défaite 3-0 concédée mardi sur la pelouse de Brighton & Hove Albion.

« Au nom de tout le monde à Chelsea, nous tenons à exprimer notre gratitude à Liam et à son staff pour tous leurs efforts pendant leur passage au club. Depuis sa nomination en milieu de saison, Liam s’est toujours comporté avec la plus grande intégrité et le plus grand professionnalisme », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site du club.

« Ce n’est pas une décision que le club a prise à la légère, mais les résultats et les performances récents ont été en deçà des attentes, alors qu’il y a encore tant en jeu cette saison. Tout le monde à Chelsea souhaite à Liam beaucoup de succès pour l’avenir », ajoute la direction dans son communiqué.

Le communiqué ajoute : « Calum McFarlane prendra les rênes de l’équipe en tant qu’entraîneur par intérim jusqu’à la fin de la saison, avec le soutien du staff actuel du club. Notre objectif est de nous qualifier pour les compétitions européennes et d’aller plus loin en FA Cup. »

Nommé début janvier, peu après le départ d’Enzo Maresca, Rosenior n’a pas réussi à stabiliser le club : les Blues ont chuté au classement et ont été éliminés par le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

En Premier League, les Blues ont perdu leurs cinq dernières rencontres sans trouver le chemin des filets, une série alarmante qui a précipité la décision des dirigeants. Son contrat courait initialement jusqu’en milieu d’année 2032.

Depuis plusieurs semaines, les supporters réclamaient son départ, et la colère était palpable mardi dans le secteur visiteurs de Brighton après la défaite 3-0.