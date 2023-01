Châteauroux-PSG : Zaïre-Emery, Gharbi, Bitshiabu... trois titis titulaires en Coupe de France ?

En l'absence de quatre titulaires habituels, trois jeunes du centre de formation devraient être alignés vendredi en Coupe de France.

L'an passé à pareille époque, Mauricio Pochettino avait profité de la Coupe de France pour donner du temps de jeu. Réclamés par les supporters mais pas assez vus, Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu avaient pu profiter de ces deux rencontres face à Feignies-Aulnoye et Vannes pour obtenir leur première minute et intégrer avec plus de régularité le groupe professionnel.





Si Simons et Michut ont quitté la capitale, Gharbi et Bitshiabu sont toujours là et devraient cette fois démarrer en tant que titulaire pour le déplacement du PSG à Châteauroux. En balance avec Housni sur la mise en place de mercredi, le jeune offensif et international u18 espagnol a de bonnes chances de démarrer.





En défense, El Chadaille Bitshiabu devrait connaître également sa deuxième titularisation avec Paris après une première prestation étonnante sur le plan défensif face à Strasbourg (2-1, le 28 décembre).





Au milieu, Warren Zaïre-Emery, 16 ans, devrait venir compléter le milieu parisien. Apparu à six reprises cette saison avec le PSG, dont une fois en Ligue des champions (11 minutes contre le Maccabi Haïfa, le 25 octobre, 7-2), le garçon qui est au club depuis ses 8 ans devrait lui aussi être titulaire pour la première fois.