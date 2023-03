"A chaque fois qu'il est sous pression, il tremble", Emmanuel Petit dézingue Marco Verratti

Emmanuel Petit a taillé un costard à Marco Verratti estimant qu'il n'a jamais progressé depuis qu'il joue au PSG.

Alors que le PSG traverse une crise sportive marquée par des éliminations sans gloire en Ligue des champions (contre le Bayern Munich) et en Coupe de France (contre l'Olympique de Marseille), le niveau de certains joueurs interroge.

Pour Petit, Verratti n'a jamais progressé en dix ans

Mercredi, dans l'émission « Rothen s'enflamme », diffusée sur RMC, Jérôme Rothen a demandé à Emmanuel Petit si Marco Verratti était devenu un problème pour le PSG.

Et la réponse du champion du monde 1998 ne s'est pas faite attendre : « Depuis qu'il joue au Paris Saint-Germain, il n'a pas progressé. Dans la régularité de ses performances au haut niveau, il n'a pas progressé. Il y a deux Verratti : il y a le Verratti avec la Squadra Azzurra et il y a le Verratti avec le Paris Saint-Germain. Avec la Squadra Azzurra, il sait qu'il est en concurrence à ce poste-là. Il pourrait faire beaucoup plus. Déjà, ce qu'on lui demande de faire en fonction de ses qualités, il faut qu'il le fasse bien et de façon régulière à chaque match. »

Petit attend beaucoup plus de Verratti

Emmanuel Petit a ensuite expliqué ce qu'il attendait de Marco Verratti au PSG : « Ce que je lui demande de faire ? Diriger un tempo, de conserver le ballon. Contre le Bayern, je ne l'ai pas vu. A chaque fois qu'il était sous pression, il tremblait le mec. C'est un poste que je connais bien et je suis l'un des rares à avoir dit il y a quelques années qu'il ne progressait pas ce garçon. C'est fou de lui trouver des excuses alors que ça fait dix ans qu'il est au club. »

« C'est un des rares joueurs sur la planète football à l'heure actuelle qui est capable de conserver le ballon, de faire un tempo que ça soit dans la conservation de balle mais également dans la faculté de voir vite et de casser des lignes sur une passe. Je lui demande déjà ça, d'exceller à chaque match, d'avoir une régularité, ce n'est pas le cas ! Il doit progresser dans la régularité et dans ses performances au haut niveau. Il l'a fait en début de saison, dans certains matches de Champions League et je me suis dit, « tiens, il y a une régularité, peut-être qu'il est train de changer, peut-être qu'il a pris conscience que son talent devait être au même niveau que son exigence ». Et là, ce n'est pas vrai. Je suis d'accord pour dire qu'il a de supers qualités mais je veux les voir à chaque week-end », a insisté Emmanuel Petit.