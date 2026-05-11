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Chaos total : Fred Rutten quitte son poste de sélectionneur de Curaçao

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D. Advocaat

Selon Tubantia, Fred Rutten n’est plus le sélectionneur de Curaçao. Âgé de 63 ans, le technicien a estimé qu’il n’existait plus « de climat de travail propice » en raison de l’agitation provoquée par les spéculations autour d’un retour de Dick Advocaat.

Ces derniers jours, l’agitation autour de la sélection nationale a crû après la publication, dans plusieurs médias, d’informations laissant entendre que l’expérimenté technicien néerlandais pourrait revenir. 

Les joueurs et le sponsor principal, Corendon, soutenaient cette idée, mais la fédération a rejeté l’hypothèse. Rutten, qui devait conduire l’équipe vers la Coupe du monde, voit désormais son départ comme la seule issue. 

« Au vu des discussions des derniers jours, Rutten a conclu qu’il n’existait plus pour lui un climat de travail propice », explique le média twendé Tubantia

Le départ de Rutten libère à nouveau le terrain pour Advocaat, bien que ce dernier n’ait pas encore réagi. Le Curaçao doit désormais agir vite : la Coupe du monde débute dans un mois. 

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Selon l’Algemeen Dagblad, Advocaat reprend immédiatement ses fonctions de sélectionneur. 

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