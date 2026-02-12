Chanson d'entrée sur le terrain du Manchester City Blue Moon : paroles, vidéo et signification de l'hymne des Cityzens

Les supportersde Manchester City sont connus pour chanter la chanson Blue Moon afin d'encourager leur équipe chaque fois qu'elle entre sur le terrain.

La célèbre chanson « Blue Moon » trouve ses racines dans la collaboration estimée entre le compositeur Richard Rodgers et le parolier Lorenz Hart, deux figures renommées de la composition musicale américaine.

Avec plus de 60 interprétations différentes, « Blue Moon » a été enregistrée par une liste variée d'artistes qui ont chacun apporté leur touche personnelle à la chanson.

Des musiciens de renom tels que Django Reinhardt, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Julie London, Sam Cooke, Frank Sinatra, Dean Martin, The Supremes, Bob Dylan, Rod Stewart et bien d'autres ont tous laissé leur empreinte sur cette mélodie intemporelle.

Mais quelles sont les paroles de cette chanson et comment ce chant est-il né ? GOAL se penche sur la question.

Paroles de la chanson Blue Moon - Hymne des supporters de Manchester City

Les paroles de la chanson Blue Moon des supporters de Manchester City peuvent être lues dans leur intégralité ci-dessous.

Blue moon,

Tu m'as vu debout, seul

Sans rêve dans mon cœur

Sans amour à moi.

Blue Moon,

Tu savais exactement pourquoi j'étais là

Tu m'as entendu prier pour

Quelqu'un qui me tient vraiment à cœur.

Et puis soudain apparut devant moi

La seule que mes bras pourront serrer

J'ai entendu quelqu'un murmurer « Adore-moi, s'il te plaît »

Et quand j'ai regardé, la lune s'était transformée en or.

Lune bleue,

Je ne suis plus seul

Sans rêve dans mon cœur

Sans amour à moi.

Vidéo des supporters de Man City chantant Blue Moon

Pourquoi les supporters de Manchester City chantent-ils Blue Moon ?

Au cours des années 1980, les clubs ont commencé à adopter de nouvelles chansons dans les tribunes comme alternative aux chants traditionnels.

Il est intéressant de noter que « Blue Moon » est d'abord apparu comme un chant parmi les supporters de Crewe Alexandra avant d'être adopté et personnalisé par les Blues au cours des dernières décennies.

Gary James, historien respecté de l'histoire de City, a déclaré : « Je me souviens très bien l'avoir entendue pour la première fois lors du match d'ouverture de la saison 1989-90 à Liverpool. Jusqu'à ce moment-là, elle n'avait jamais été chantée par les supporters lors des saisons précédentes.

Après le match à Anfield, les supporters de City ont été retenus pendant un certain temps, et quelques gars ont commencé à le chanter alors que nous sortions du stade. Ils en ont fait une interprétation quelque peu mélancolique, mais elle a rapidement fait mouche. »

Diverses interprétations de « Blue Moon » par des artistes tels que Doves, Supra, The Marcels, Sha Na Na et Beady Eye ont été jouées au stade Etihad.

Cependant, la version la plus mémorable et la plus appréciée est sans aucun doute celle où les supporters passionnés des Blues chantent les paroles avec une ferveur inébranlable tout au long des 90 minutes du match.

C'est une démonstration captivante de soutien et de loyauté envers le club, qui devrait se poursuivre.

