Changement radical dans la position du Real vis-à-vis de Rodri

L'avenir du capitaine de la sélection espagnole Rodri reste ouvert à toutes les possibilités, alors que le flou persiste quant à sa prochaine destination, à l'approche de la fin de son contrat avec Manchester City et face aux spéculations grandissantes sur la suite de sa carrière.

Rodri a contribué au sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026, dimanche, après la victoire face à l'Argentine en finale sur le score de 1-0.

Selon le spécialiste des transferts Matteo Moretto, le Real Madrid a radicalement changé de position à l'égard du milieu de terrain espagnol après son triomphe en Coupe du monde, ainsi qu'après l'obtention du Ballon d'or récompensant le meilleur joueur du tournoi.

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Il a affirmé que certains membres du conseil d'administration des Merengues tentent de parvenir à un accord avec le joueur de 30 ans, qui se dit prêt à rejoindre Santiago Bernabéu au détriment de la prolongation de son lucratif contrat avec Manchester City.

Toutefois, la position du président du Real Madrid Florentino Pérez sera déterminante, lui qui avait déjà rejeté l'idée de recruter Rodri, en tenant compte de facteurs tels que son âge, son statut et le montant de son transfert.

De précédents rapports avaient indiqué que Rodri n'avait pas encore tranché sur son avenir avec Manchester City, alors qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat, ce qui alimente les spéculations sur un possible transfert au Real Madrid cet été.

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