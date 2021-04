Cette stat affolante de Kylian Mbappé en Bleu !

Kylian Mbappé n’a pas convaincu dans un rôle de 9 contre la Bosnie. Sa période de sécheresse en sélection se prolonge.

L’équipe de France a livré une prestation bien fade mercredi soir en Bosnie. Malgré le succès récolté, les Tricolores n’ont pas du tout convaincu, se montrant bien loin de leur meilleur niveau. Et parmi les joueurs qui symbolisent le mieux cette prestation terne il y a Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a été complètement fantomatique durant cette partie.

La sortie de Mbappé a été largement commentée dans les médias. Certains se sont permis de le critiquer fortement, ce qui n’a pas manqué de l’agacer. Dès mercredi soir, la star française a exprimé son mécontentement par rapport aux piques dont il fait objet.

Un ancien international désapprouve son positionnement

D’autres ont tenté d’analyser calmement le match sans de l’ancien monégasque. C’est le cas de l’ex-international Bixente Lizarazu. Pour ce dernier, il ne faut pas chercher midi à quatorze heures ; si le numéro 10 des Bleus a failli à sa tâche c’est parce qu’il n’a pas évolué à son poste de prédilection.

« Je ne l’ai pas trouvé très bon dans l’ensemble, quel que soit son positionnement. Mais le mettre avant-centre ce n’est pas une solution », a souligné le champion du monde 98 dans une intervention pour le quotidien L’Equipe.

« On a encore vu en Bosnie que ce n’était pas Lewandowski, donc pas un véritable numéro neuf. Il est bien plus à l’aise quand il a de l’espace et de la place devant lui, donc sur un côté ou en soutien d’une pointe. Après, je ne suis pas spécialement inquiet pour lui », a poursuivi le basque, en osant donc une comparaison avec le goleador du Bayern.

En perte de vitesse avec la sélection

Mbappé aura donc traversé la trêve internationale sans la moindre réalisation réussie en trois matches. Face au Kazakhstan, et après avoir démarré le match sur le banc, il a même loupé un pénalty. Au total, il reste sur 253 minutes (et quatre matches) sans but inscrit avec sa sélection. Une première depuis mars 2018 pour le prodige de Bondy.