Cette star du Real Madrid qui veut partir à tout prix

Dani Ceballos a surpris beaucoup de monde en signant un contrat de quatre ans avec le club l'été dernier

Les Blancos sont conscients de son désir de quitter le club cette année, mais les finances pourraient l'en empêcher.

Selon Matteo Moretto, Ceballos s'entretiendra à nouveau avec le Real Madrid pour voir s'il est possible de le quitter cet été. Le point d'achoppement est qu'après avoir renouvelé son contrat l'été dernier et lui avoir accordé une augmentation de salaire, le Real Madrid est réticent à laisser partir Ceballos au rabais, et peu d'équipes semblent prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour le joueur de 27 ans. Bien qu'il y ait eu des demandes pour Ceballos, aucune équipe n'a poussé les négociations plus loin pour l'international espagnol.

L'article continue ci-dessous

La position de Ceballos est compréhensible, mais comme les Blancos ont perdu Toni Kroos, leur désir de le garder est également raisonnable. Après seulement 881 minutes, Carlo Ancelotti l'a utilisé moins de la moitié de ce qu'il a fait l'année dernière, et si Jude Bellingham joue plus en arrière, il est difficile de voir ce total augmenter de trop. Il est probable que Luka Modric jouera également beaucoup plus en l'absence de l'Allemand, tandis qu'Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni espèrent éviter les problèmes de blessure qu'ils ont connus cette saison.