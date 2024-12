Cette star du Real Madrid qui va tout perdre

La saison dernière, Carlo Ancelotti a été félicité pour avoir su tirer le meilleur de Ferland Mendy.

L'arrière gauche français a obtenu un nouveau contrat après une campagne réussie en Ligue des champions. Un arrière gauche « défensif », passer devant Mendy s'est avéré un exploit impossible pour de nombreux joueurs de haut niveau en Europe.

Ce n'est pas le cas depuis quelques mois, le Français semblant beaucoup plus vulnérable avec le reste de sa défense. En revanche, l'alternative Fran Garcia a vu son temps de jeu augmenter, et MD dit qu'il a le potentiel de prendre le pas sur Mendy.

L'article continue ci-dessous

"Au cours des derniers matchs, il a joué plus et a montré beaucoup de qualité. Je l'ai beaucoup aimé. Nous devons garder à l'esprit qu'à ce poste, nous avons un autre arrière latéral avec lequel nous avons remporté deux Ligues des champions. Mendy est un arrière latéral fantastique et lorsque nous devons être plus offensifs, Fran peut jouer", a récemment noté Ancelotti lors d'une conférence de presse.

Garcia a débuté les trois derniers matchs de Liga du Real Madrid sans encaisser de but, et sur les 20 buts encaissés par les Merengues cette saison, Garcia n'a été sur le terrain que lors de trois d'entre eux. Cela est en partie dû au peu de minutes qu'il a jouées, mais Garcia a joué 690 minutes, obtenant 6 titularisations et 15 apparitions sur 20 matchs.

La réponse d'Ancelotti donne probablement la clé de sa réflexion. Chaque fois que les Merengues affrontent de grandes équipes, ce serait une surprise de voir Garcia dans une position de départ. Mendy a bénéficié de la confiance de l'Italien alors que tous les autres au Real Madrid doutaient de lui, et Garcia a été utilisé avec parcimonie au cours des 18 derniers mois.