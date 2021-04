Cette star de la Liga qui snobe Guardiola et City

Un joueur de l'Atlético Madrid a dit non à Manchester City et Pep Guardiola, selon Marca.

Jose Maria Gimenez n'a pas eu la plus facile des campagnes cette saison. Des blessures ont interrompu son exercice, mais la seule chose à laquelle il pense est de remporter le titre de Liga avec l'Atletico Madrid.

Ayant été au club pour leur triomphe en 2014 mais sans avoir joué un grand rôle dans ce succès, accumulant seulement 90 minutes, cette saison 2020/21 signifie plus pour l'Uruguayen.

Gimenez a été un joueur fondamental pour Diego Simeone cette saison, et il a l'impression de faire partie du mobilier de l'Estadio Wanda Metropolitano, tout en se sentant complètement à l'aise dans la capitale en dehors du terrain.

Convoité par de grands clubs

Gimenez a grandi avec chaque saison qu'il a passée avec Los Rojiblancos, et maintenant il est demandé dans toute l'Europe. Le Manchester City de Pep Guardiola n'est que l'un des clubs qui aurait appelé le joueur dans l'espoir de le faire signer.

Ses 22 apparitions dans toutes les compétitions cette saison sont bien loin des 38 qu'il a réussi en 2017/18 et des 36 en 2015/16, mais Gimenez n'a pas l'intention de quitter le club et veut rattraper le temps qu'il a manqué cette saison.

Gimenez rêve de remporter un titre avec les Matelassiers, mais cela ne semble pas facile... La presse ibérique estime que le Real Madrid est le nouveau favori pour remporter la Liga. Mais l'ADN du club entraîné par Diego Simeone, c'est justement de ne rien lâcher. Même dans les moments difficiles. Ainsi, c'est une situation qui convient bien à l'Atlético.

"Quand l'équipe travaille en groupe, à la longue, la récompense apparaît. On est dans un moment de résistance. Résister, voilà un mot qui me plaît. Résister, comme toute la société en ces temps difficiles", a déclaré le technicien argentin, dimanche soir, en conférence de presse, bien décidé à lutter pour préserver la tête de la Liga.

"En première période, on a eu des occasions de leur faire du mal, d'accroître notre avance... Et en deuxième période on a souffert. Mais j'ai des footballeurs qui donnent tout. Vitolo, ça fait combien de temps que je ne lui avais pas donné de temps de jeu ? Très longtemps", a ensuite expliqué le coach argentin.