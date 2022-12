Cette nation africaine dont Blatter regrette l'absence à la Coupe du Monde

Sepp Blatter, l’ancien président de la Fifa, regrette l’absence d’une grande sélection africaine lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

L’ancien patron du football mondial est connu pour ses frasques médiatiques. Habitué à tacler d’ancien collègues, dont l’actuel président de l’instance internationale Gianni Infantino, l’homme d’affaire et dirigeant sportif suisse n’hésite pas non plus à donner son avis sur le plan sportif.

Blatter «pas content du tout»

Questionné par le journaliste nigérian Osasu Obayiuwana, Sepp Blatter a évoqué l’absence du Nigéria en Coupe du Monde. « Je dois vous dire que je suis très déçu que les Super Eagles ne soient pas à la Coupe du monde Qatar 2022 », a confié l’homme de 86 ans.

La sélection nigériane n’a pas réussi à passer les barrages de la Coupe du Monde 2022. Les Super Eagles n’ont pas réussi à passer l’obstacle ghanéen. Les Nigérians ont d’abord arraché le nul au Ghana (0-0) avant de concéder un autre match nul sur leurs terres (1-1).

La règle du but à l’extérieur s’est appliquée lors des barrages de la zone Afrique. C’est ainsi que les Black Stars se sont qualifiés, en mars dernier, pour la phase finale du tournoi.

« Comment un grand pays comme le Nigeria ne peut-il pas être au Qatar ? C'est une très grande absence. Je ne suis pas content du tout », a enchainé Sepp Blatter.

L’ancien patron du football mondial s’est ensuite adonné à son sport favori. Envoyer des piques aux dirigeants actuels de la Fifa et de l’UEFA.

« La Coupe du Monde de la FIFA n'est pas le privilège de l'hémisphère Nord, a-t-il expliqué. Nous ne devrions pas nous en tenir à un calendrier de Coupe du monde de juin/juillet à cause de l'Europe. La Coupe du monde n'appartient pas à l'Europe. »