"C'est dommage" - Eder Militao déplore la perte de la "légende" Sergio Ramos pour le Real Madrid

Le défenseur central brésilien aimait évoluer avec le champion du monde qui est maintenant un joueur libre de choisir son futur club.

Eder Militao dit qu'il est "dommage que Sergio Ramos ait quitté le Real Madrid", le défenseur brésilien étant déçu de ne plus travailler aux côtés "d'une légende" à Santiago Bernabeu. Des efforts ont été faits pour garder le champion du monde 2010 dans la capitale espagnole, mais les délais pour les prolongations de contrat ont été dépassés et le défenseur central emblématique se prépare maintenant à entamer un nouveau chapitre de sa carrière

Eder Militao est peut-être sur le point de voir la voie ouverte pour assumer un rôle plus important chez les Merengue. Avec le départ du capitaine, le Brésilien aura plus de responsabilités au cœur de la défense du Real, mais il aurait préféré rester en concurrence avec l'un des plus grands défenseurs de tous les temps afin de jouer et d'apprendre de lui. "C'est dommage que Ramos ait quitté le Real Madrid", a déclaré Militao aux journalistes alors qu'il était à la Copa America avec le Brésil.

"Je le dis parce qu'à l'intérieur de notre vestiaire, Sergio était incroyable. Nous connaissons tous l'histoire qu'il a faite et ce qu'il a accompli au cours de ses années au Real Madrid. Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point Sergio Ramos était important. Tout ce que j'ai appris de lui ces deux années... c'est juste une personne incroyable, il a une mentalité de gagnant", a avoué l'ancien défenseur central du FC Porto.

Où Ramos jouera-t-il?

"C'est sûrement une légende du club et aussi une légende pour ceux qui aiment le football. Je lui souhaite bonne chance et bonheur partout où il ira", a conclu Eder Militao. Sergio Ramos n'a pas encore révélé sa future destination pour la saison 2021-2022. Forcément plusieurs équipes de premier plan dans l'Europe toute entière sont très attentifs à la situation du défenseur espagnol et se disent intéressés par sa venue cet été.

Le Paris Saint-Germain semble mener la chasse pour acquérir les services de Sergio Ramos. Le vice-champion de France et demi-finaliste de la Ligue des champions cherche à avoir une option supplémentaire d'expérience à sa défense. Le recrutement de Sergio Ramos pourrait notamment permettre à Mauricio Pochettino d'expérimenter un système à trois défenseurs centraux la saison prochaine. Un dispositif qu'il affectionne.

Plusieurs équipes de Premier League seraient également enthousiastes à l'idée de compter sur l'Espagnol, mais Manchester United semble explorer des options alternatives à Sergio Ramos alors qu'ils réfléchissent à passer à l'offensive pour Pau Torres et Raphael Varane. Un départ en MLS a également été évoqué pour Ramos, mais il se peut qu'il retarde tout déménagement en Amérique jusqu'à ce qu'il ait remporté au moins une nouvelle Ligue des champions.