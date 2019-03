Celtic-Rangers 2-1, le derby de Glasgow pour le Celtic

Grâce à un but inscrit dans les dernières minutes par Forrest, le Celtic a pris le dessus sur son rival des Rangers (2-1) lors du derby de Glasgow.

Le Celtic a porté ce dimanche à 13 points son avance sur les Rangers au sommet de la écossaise. Et ce au sortir d'une Old Firm palpitante, riche en buts, mais aussi en spectacle, en accrochages et avec en prime un finish haletant avec une réalisation décisive de James Forrest inscrite à la 86e minute.

Avec ce deuxième succès dans le derby cette saison, les hommes de Neil Lennon ont quasiment fait main basse sur un huitième titre de champion consécutif. À sept journées de la fin, on voit mal comment leurs rivaux ancestraux pourraient les rattraper.

A noter que le coach nord-irlandais, qui vit son deuxième mandat à la tête des Bhoys, a remporté sept des 13 derbies auxquels il a participé comme coach, pour deux nuls et quatre défaites.

Un Français a été à l'honneur durant cette partie. Odsonne Edouard donna l'avantage à son équipe après 27 minutes, avant qu'Alfredo Morelos, l'attaquant des Gers, ne soit expulsé pour la cinquième fois de l'exercice pour un coup de coude dans visage de Scott Brown, le capitaine des Celtic.

Une fin de match très tendue

Bien qu'infériorité numérique, les visiteurs ont réussi à revenir dans le match. Ryan Kent a égalisé à la 63e minute en conclusion d'une belle action individuelle. Les 15 dernières minutes ont été disputées à 10 contre 10 puisque Dedryck Boyata, l'arrière belge de Celtic, a été contraint de quitter le terrain à cause d'une blessure et Lennon avait alors déjà opéré ses trois changements.

On se dirigeait vers un score de parité, mais une passe manquée de James Tavernier a été profitable à Forrest, qui a surgi pour redevenir l'avantage aux siens juste avant le gong. Une réalisation qui a donné lieu à une échauffourée. Kent et Brown en sont venus aux mains à la suite d'une altercation.

Dans les ultimes instants de la partie, les Rangers n'ont pas été loin d'égaliser une seconde fois, mais Kristoffer Ajer a annulé l'effort de Joe Worrall, qui pensait trouver le chemin des filets. À noter que la confrontation s'est poursuivie dans le tunnel après la partie. Andy Halliday, le sociétaire des Gers, a été expulsé suite à un autre pugilat impliquant les différents acteurs.