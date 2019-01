Celtic, les premiers mots de Timothy Weah

Prêté par le PSG au Celtic Glasgow, l'attaquant américain espère avoir l'occasion de s'illustrer à son poste de prédilection dans les prochains mois.

Barré par la rude concurrence d'Edinson Cavani, Neymar et Kylian Mbappé en attaque au PSG, Timothy Weah va profiter des six prochains mois pour obtenir du temps de jeu dans un autre club. L'international américain a été prêté sans option d'achat au Celtic, en manque d'un numéro neuf depuis le départ de Moussa Dembélé cet été, et va pouvoir montrer l'étendue de son talent. Timothy Weah est content de rejoindre le champion d'Ecosse en titre.

"Je suis impatient de disputer mon premier match devant ces supporters incroyables. Je pense que ce n’est qu’une question de temps pour que je sois à l’aise dans cette équipe et dans ce championnat. Le manager m’a dit ce qu’il attendait de moi, à savoir jouer mon jeu et aider l’équipe en faisant des courses dans les espaces et en étirant le jeu. Je suis sur que le coach m’aidera à me développer en tant que joueur", a indiqué l'ancien attaquant du PSG.

L'endroit parfait selon Weah

Timotohy Weah est impatient d'en découdre, des propos accordé à the Scotsman : "L'entraîneur m'a dit qu'il voulait juste me voir jouer à mon jeu, aider l'équipe en faisant des courses dans les espaces et en étirant le match. Il cherche à me faire jouer comme un neuf et je ne peux pas attendre. Je suis tellement excitée d'être ici. Je pense que l’entraîneur a un excellent plan pour moi et je pense qu’il va m'aider à me développer en tant qu’homme. Le peu d’expérience que j’aurai me sera bénéfique, mais j’estime qu’en étant ici, en apprenant de tous les autres gars et du personnel des entraîneurs, conjugué au travail acharné et au dévouement, je serai alors en mesure de donner aux fans ce qu’ils veulent".



Au micro de la BBC Scotland, l'attaquant américain s'est félicité de son choix : "Je suis allé là-bas en sachant que je devais faire le travail pour arriver là où je voulais être. Quelques années plus tard, je joue aux côtés de Neymar et Kylian Mbappe. C'est un sentiment incroyable, mais je sais que ce n'est même pas la moitié du travail accompli. J'ai tellement plus à donner et à améliorer. C'est vraiment difficile de s'imposer avec de si bons joueurs devant toi". À ne pas rater Ligue 1, Caen-Lille décalé à vendredi

"J'ai l'impression d'être au Celtic maintenant, c'est l'endroit pour moi. Mon père a déjà joué au Celtic. Il m'a dit que c'était vraiment intense et que c'est bien de grandir en tant que footballeur en jouant pour ce club. C'est un moment merveilleux pour moi et une telle bénédiction de la part de Brendan Rodgers, un entraîneur aussi formidable que de me guider dans la bonne direction. Lui et le reste du personnel des entraîneurs vont me construire et devenir un très bon joueur, et mes coéquipiers vont m'aider à mûrir", a conclu Timothy Weah.