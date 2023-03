"Cela ne peut plus continuer" : pourquoi Alexander-Arnold se fait détruire

En grande difficulté cette saison, Trent Alexander-Arnold doit affronter une pluie de critiques.

L'époque où Trent Alexander-Arnold s'imposait comme le meilleur latéral droit d'Europe semble lointaine. Cette saison, l'international anglais enchaîne les prestations mitigées. Son niveau défensif aléatoire symbolise les difficultés de Liverpool, formation inconstante engluée dans le ventre mou de la Premier League et éliminée en Ligue des Champions.

Une légende des Reds détruit Alexander-Arnold

Ce mercredi, Alexander-Arnold a encore rendu une copie insuffisante sur la pelouse de Bernabeu, lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid (0-1). Pour Jamie Carragher, le défenseur doit être mis en concurrence.

"Ce qu’il fait cette saison, le nombre de fois où il a manqué de rigueur défensive... Ça ne peut plus continuer !, s'est agacé l'ancien défenseur sur CBS Sports. Le problème, c’est qu’il n’a jamais eu de concurrence à ce poste. Parce qu’il a été très bon, il faut le dire, et Liverpool ne savait pas qui acheter. Mais là, ils doivent acheter un arrière droit. À Jürgen Klopp de décider du prix et de la qualité de la recrue, mais ce garçon a besoin d’une concurrence sérieuse."

"Chez les Reds, vous attaquez beaucoup plus que vous ne défendez. On sait que sa défense n’est pas bonne, et je ne pense pas qu’elle le sera un jour", a conclu Carragher, particulièrement remonté sur le plateau de la chaîne de télévision britannique.