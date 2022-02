Ceferin veut un Final Four en Ligue des champions

La Ligue des champions va-t-elle encore une fois changer de format ? Ce ne serait en tout cas pas pour déplaire au président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, qui espère la mise en place d'un Final Four.

Un Final Four d'ici 2025 ?

Séduit pas le format mis en place à Lisbonne en 2020 en raison de la pandémie, le dirigeant du football européen a confié dans un entretien au JDD que cette réforme était aujourd'hui envisagée.

"On n’en a pas encore discuté de manière concrète à cause de la pandémie, qui nous a obligés à gérer le quotidien, mais mon opinion est que ça serait génial", a-t-il assuré.

"J’ai évoqué le sujet avec certains présidents, dont Nasser Al-Khelaïfi, et ils sont d’accord. Le football est plus grand que la NHL mais le Super Bowl est un évènement majeur. L’équation est simple à résoudre, c’est compenser la perte liée au fait qu’il n’y aurait pas de revenus de match à domicile en demi-finale. C’est possible."

Un changement qui pourrait être effectif dès la saison 2024-2025, même si l'intéressé "doute que cela puisse faire si vite".

Quoi qu'il en soit, le Slovène est serein au moment d'évoquer la Superligue européenne, un projet désormais écarté pour de longues années selon lui.

"Ç'a été quarante-huit heures stressantes. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Je suis encore choqué que des gens qui sont dans le football depuis des années soient prêts à le ruiner en une nuit pour leurs propres intérêts", a-t-il assuré à propos du projet porté par douze clubs au printemps dernier.

Pour lui, le sujet ne reviendra pas de sitôt. "En tout cas pas dans les dix prochaines années. Personne n'en veut à part les quelques qui pensent que le foot ne tourne qu'autour de l'argent."

"Le Mondial tous les deux ans ? Un non-sens complet"

Le président de l'UEFA a également réitéré son opposition à l'organisation d'une Coupe du monde tous les deux ans, comme prôné depuis plusieurs mois maintenant par la FIFA.

"Je suis sûr que ça n'arrivera pas car c'est un non-sens complet, a-t-il assuré. Un projet populiste qui détruirait le football. Ça va à l'encontre de tous les principes de notre sport, des Jeux olympiques…

"Ce n'est pas juste mauvais pour l'Europe. C'est incroyable qu'une organisation de football puisse proposer que des joueurs, devant déjà supporter des charges trop lourdes, disputent chaque été un tournoi d'un mois.

"Peut-on imaginer par ailleurs à quel point ça cannibaliserait le foot féminin ? Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent, mais je suis sûr qu'ils entendent le rejet des fans, des instances, des gouvernements, de l'Union européenne…"