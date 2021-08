Ce que va coûter Lionel Messi au PSG

Arrivé gratuitement au PSG, Messi a quand même poussé le club parisien à sortir le chéquier pour son salaire et la prime à la signature.

« Lionel Messi, libre depuis son départ du Barça, est arrivé gratuitement au PSG ». Cette phrase, tout le monde l’a entendu au moins une fois depuis le début de la semaine et l’arrivée de l’Argentin dans le club parisien.

N’ayant pas réussi à prolonger son contrat avec les Blaugrana, Lionel Messi n’a pas coûté une seule d’indemnité au PSG dans le cadre de son transfert. De là à dire que les vice-champions de France ont accueilli la star argentine les bras ouverts et sans toucher à la caisse est utopique.

En recrutant le meilleur joueur du monde pour certains, Nasser Al-Khelaïfi, et derrière lui le Qatar, a bien évidemment dû mettre la main à la poche pour convaincre Messi de rejoindre la capitale française plutôt que Pep Guardiola et Manchester City par exemple.

Avec aucune indemnité de transfert à payer, le PSG a donc pu mettre le paquet au niveau du salaire pour écrire une nouvelle page dans l’histoire de la Ligue 1.

40 millions à la signature

D’après les informations du Parisien que le club n’a pas voulu confirmer, Lionel Messi va toucher un salaire annuel net de 41 millions d’euros, ce qui en fait un record dans le championnat de France et le salaire le plus élevé du vestiaire parisien.

Pour rappel, l’offre de prolongation du Barça tablait sur un salaire de 35 millions d’euros afin de pouvoir rentrer dans les clous financiers.

Ayant signé pour deux saisons plus une en option, l’addition devrait donc se monter à 123 millions d’euros pour le PSG si la Pulga vient à respecter son contrat. A ce salaire fixe, il conviendra de rajouter les potentielles primes et bonus liés aux performances individuelles de Messi et collective du club parisien.

Ainsi qu’une juteuse prime à la signature signée il y a deux jours et qui s’élèverait à 40 millions d’euros. Jusqu’en 2023, Lionel Messi devrait donc coûter au minimum 163 millions d’euros net.

Une sacrée somme pour un joueur que l’on annonce comme arrivé gratuitement. Mais à Paris, on ne compte pas quand on aime, surtout quand le joueur en question peut faire passer le club dans une autre dimension, aussi bien sportivement qu’économiquement…