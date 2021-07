Ce que peut espérer l'OM avec les ventes de Kamara, Caleta-Car et Benedetto

Très actif sur le marché des transferts dans le sens des arrivées, l’OM doit également vendre et c’est plus compliqué.

Acheter, c’est bien, vendre l’est tout autant. Ce crédo, l’Olympique de Marseille en est bien conscient depuis quelques années. Avec des finances pas vraiment dans le vert, le club marseillais doit faire des bons coups dans le sens des arrivées et capitaliser au maximum dans le sens des départs.

Depuis l’ouverture du marché des transferts estivaux, on ne peut pas dire que Pablo Longoria soit resté les bras croisés, à attendre que ça se fasse. Le président-directeur sportif est sur tous les fronts et a fait profité à son club de son formidable réseau d’ancien recruteur.

Pas moins de neuf joueurs sont arrivés sur la Canebière, la plupart sous forme de prêts, excepté Gerson et Balerdi acheté définitivement.

Si les bons coups sont bien là au rayon des arrivées, on ne peut pas dire que ce soit la même chose du côté des départs. Florian Thauvin, cadre de la formation, est parti libre comme l’air tout comme Valère Germain. Deux joueurs qui auraient pu rapporter quelques millions d’euros non négligeable à l’heure où Longoria tente de négocier l’achat définitif de Pol Lirola.

L’heure est donc à la vente à Marseille afin de trouver des liquidités et pourquoi pas anticiper le mercato 2022 où de nombreuses options d’achat pourraient être levées sur Guendouzi, Ünder ou encore Pau Lopez.

Pour se faire, quatre joueurs font office de prioritaires pour faire leurs valises. Il s’agit de Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Dario Benedetto et Nemanja Radonjic. S’ils ne sont pas expressément poussé vers la sortie, ils ne seront pas retenus en cas de belles offres.

Or, c’est bien là qu’est le hic. Considéré comme le joueur le plus bankable de l’effectif, Kamara n’attire pas plus les foules d’après L’Equipe. Avec seulement un an de contrat, les 20-25 millions d’euros demandés par l’OM semblent trop élevés pour le gratin européen.

Un départ pour 15 millions d’euros est donc au minimum espéré pour l’enfant du club qui ne veut pas le voir partir gratuit la saison prochain au même titre de Caleta-Car. Courtisé par Liverpool et West Ham il y a quelques mois, le Croate a vu sa cote baissée notamment après son Euro 2020 et ne devrait pas permettre une grosse plus-value comme espéré.

Reste le cas de Benedetto, annoncé à Elche ou pour un retour à Boca, qui est estimé à sept millions d’euros, une somme peut-être cher pour un attaquant de 31 ans au profil atypique.

Annoncé dans le viseur du Benfica ces derniers temps, Radonjic est lui estimé à huit millions d’euros et représente toujours un pari sur l’avenir pour un club européen. Au final, si tout se passe bien, ce serai plus de quarante millions d’euros dans les caisses marseillaises.