Ce que le vestiaire du Real reproche à Mbappé

Liverpool vs Real Madrid

Le Real Madrid se prépare à affronter Liverpool à Anfield pour un match important de Ligue des Champions

Le club merengue sait qu'une défaite pourrait signifier l'adieu à ses espoirs de terminer dans les huit premiers. Avec des enjeux plus élevés et Vinicius Junior blessé, on espère que cela fera renaître Kylian Mbappé.

Selon Relevo, Mbappé a l'approbation du vestiaire du Real Madrid. Depuis son arrivée, il n'a causé aucun problème à personne, il est joyeux, intelligent et détendu. Cependant, ils attendent toujours le Mbappé qui tire son équipe vers l'avant dans l'adversité.

La Maison Blanche espère que le match contre Liverpool mettra le feu aux poudres sous la direction de Mbappé, qui jouera à sa position préférée sur le côté gauche. Ils attendent de voir un Mbappé qui s'énerve lorsque le Real Madrid perd, et qui s'agace que les autres le surpassent, de la même manière que Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo l'ont fait lors de leur passage au Santiago Bernabeu.

Mbappé est resté relativement discret depuis son arrivée à Madrid, à l'exception d'un voyage en Suède pendant la trêve internationale d'octobre. Si de nombreux joueurs ne voulaient pas voir un Mbappé à l'ego surdimensionné arriver au club et potentiellement contrarier un vestiaire heureux, il est clair qu'il faut trouver un équilibre avec le caractère qui fait avancer l'élite.