Ce n'est plus une simple opération sportive... Erdogan entre dans les négociations avec Salah

Dans un développement surprenant, des rapports de presse turcs ont révélé une intervention directe du président turc Recep Tayyip Erdogan dans les négociations du club de Besiktas pour recruter la star égyptienne Mohamed Salah.

Le journal turc « Zaman » a rapporté que le dossier du transfert de Salah vers le championnat turc n'est plus un simple sujet sportif entre les mains de la direction de Besiktas, mais qu'il est désormais suivi de près par des personnalités éminentes de l'État.

Le journal a précisé que le président Erdogan est intervenu personnellement et a demandé au président du club de Besiktas, Serdal Adali, un rapport détaillé sur l'avancement des négociations avec Mohamed Salah, affirmant qu'il suit lui-même tous les détails de l'opération proposée pour son transfert à Istanbul.

Les responsables du club turc estiment que ce soutien gouvernemental indirect pourrait contribuer à surmonter les énormes obstacles financiers qui entravent la conclusion d'un transfert de cette ampleur, dans le cadre de l'ambition de Besiktas, qui ne se limite pas à la compétition nationale, mais s'étend à la quête d'une domination continentale.

Dans le même contexte, le journal a rapporté les propos du journaliste et présentateur turc Erdogan Aktas, qui a confirmé que l'attaquant égyptien arrivera à Istanbul mercredi prochain pour apporter les dernières retouches à son contrat avec Besiktas.

Il a souligné que, si le transfert se concrétise, il deviendra la plus grande opération de transfert de l'histoire du championnat turc en termes de valeur marchande et d'engouement populaire.