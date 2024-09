"Ce n'est pas Superman", Deschamps dit ses vérités sur Mbappé

Kylian Mbappé a connu des difficultés depuis son transfert au Real Madrid, mais Didier Deschamps a soutenu le capitaine de l'équipe de France

Mbappe a marqué pour ses débuts au Real Madrid contre l'Atalanta en Supercoupe de l'UEFA, mais le Français a eu du mal à trouver ses marques en Liga et n'a pas réussi à marquer un seul but lors des trois premiers matches de championnat des Blancos. Cependant, Mbappé a enchaîné avec un doublé le week-end dernier contre le Real Betis lors d'une victoire 2-0, et Deschamps a soutenu le joueur de 25 ans pour qu'il puisse faire face à la pression qui pèse sur ses épaules.

Le sélectionneur de l'équipe de France a déclaré à la presse que le fait que Mbappé n'ait pas marqué en Liga ne changeait rien : « Je n'ai pas de raison de me sentir soulagé, je suis évidemment heureux pour lui, même s'il avait déjà marqué lors du premier match de la Supercoupe d'Europe. Kylian est habitué à cela dans la vie de tous les jours, il se fixe des objectifs très élevés. Son entraîneur Carlo Ancelotti n'était pas inquiet et moi non plus. Kylian a toujours marqué des buts et il en marquera encore. »

Mbappé n'a pas seulement connu des difficultés au Real Madrid, car le Soulier d'or de la Coupe du monde 2022 n'a pas montré son niveau habituel sous le maillot de l'équipe de France lors de l'Euro 2024. Le capitaine français n'a marqué qu'un seul but en Allemagne, un penalty en phase de groupes contre la Pologne. Cependant, Deschamps n'est pas inquiet de cette baisse de forme à l'approche de la Ligue des Nations.

Deschamps a déclaré : « L'équipe de France est meilleure quand elle est en forme : « L'équipe de France est meilleure quand Kylian est là. Par expérience, le fait d'être en équipe de France est une parenthèse qui fait du bien à beaucoup d'entre eux. Il n'a pas été efficace - au début - mais j'ai parlé avec lui et il se sent bien. Il est évident qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais ce n'est pas un robot ou un surhomme. Les attentes sont élevées. Il a une grande capacité à absorber tout ce qui se passe sur le terrain et en dehors. Mais nous pouvons comprendre que la fatigue humaine peut être importante. »

Le joueur de 25 ans portera le maillot de l'équipe de France la prochaine fois que les Bleus affronteront l'Italie et la Belgique dans le cadre des premiers matches de la phase de groupes de la Ligue des nations.