Ce grand club européen qui a raté Mahrez

Riyad Mahrez fait actuellement les beaux jours de Man City, mais il aurait pu atterrir chez le club rival de Manchester United.

Mercredi soir, Manchester City est allé s’imposer à Paris pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions . Un succès acquis sur le score de 2-1 et grâce notamment au coup franc victorieux de Riyad Mahrez. Au milieu de la seconde période, le natif de Sarcelles a signé le but décisif d’une belle frappe du gauche, et avec le concours des joueurs parisiens, incapables de mettre en place un mur solide.

L’international algérien s’est donc distingué durant cette rencontre. Un honneur qu’il aurait pu ne jamais connaitre puisqu’il aurait pu finir chez l’autre club de Manchester, à savoir United. Cette révélation a été faite par Louis van Gaal, l’ancien manager des Diables Rouges.

Dans un entretien accordé au magazine britannique FourFourTwo, le ténébreux coach néerlandais a en effet reconnu que l’ex-havrais fait partie des joueurs qu’il a convoités mais sans réussir à attirer à Old Trafford. Et il regrette au vu de la dimension qu’a prise le Fennec à partir de 2016.

"Je voulais Robert Lewandowski, mais quand cela s'est avéré difficile, j'ai essayé d'avoir Gonzalo Higuain à la place , a commencé par révéler le technicien hollandais. Avant mon arrivée, j'ai également parlé avec le conseil d'administration de Neymar. Si vous êtes à United, vous devez voir grand. Il était aussi intéressant pour le club en termes de vente de maillots et je voulais avoir des ailiers rapides. Pour cela, j'ai donc aussi essayé d'enrôler Sadio Mane et Riyad Mahrez."

"Que nous n'ayons pas eu Mahrez, j'ai trouvé ça étrange"

"C'étaient mes principaux objectifs, mais nous n'avons pu en obtenir aucun , a poursuivi Van Gaal. Je ne sais pas pourquoi, car en tant qu'entraîneur, je n'ai participé à aucune négociation. Après mon départ, des joueurs comme Mahrez et Kanté se sont retrouvés à Manchester City et Chelsea, alors que United ne pouvait pas les avoir. J'ai trouvé ça très étrange. "

Pour rappel, Mahrez a quitté Leicester pour City en 2018 et contre un montant de 68M€. Il demeure à ce jour le joueur algérien le plus cher de l'histoire, et aussi le quatrième africain le plus coûteux derrière Victor Osimhen, Nicolas Pépé et Cédric Bakambu.

"Thomas Muller était également sur ma liste de souhaits. J'ai même essayé de faire signer James Milner, qui était déjà assez vieux mais très multifonctionnel et possédait des compétences en leadership. Pour la défense, je voulais Sergio Ramos et Mats Hummels, car le nôtre n’était pas le plus fort pour construire de l’arrière", a enchéri celui qui a dirigé MU entre 2014 et 2016.

Le plus gros transfert bouclé par Van Gaal quand il était United est la venue d'Angel di Maria en provenance du Real Madrid. Cependant, l'actuel ailier du PSG a connu un véritable flop dans le Nord-ouest d'Angleterre, en raison notamment de sa relation conflictuelle avec son manager.

Luke Shaw, qui brille dans le présent, a également été enrôlé lors du premier été de Van Gaal, au même titre qu'Ander Herrera, Marcos Rojo, Daley Blind et Timothy Fosu-Mensah, tandis que l'ancien gardien de but de Barcelone Victor Valdes est arrivé en janvier 2015.

La deuxième saison de Van Gaal avec United, qui a livré la gloire de la FA Cup et un départ prématuré, l'a vu acquérir Memphis Depay, Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin et Sergio Romero. Des joueurs qui n'ont guère faire de vieux os à MU. Seul Anthony Martial, parmi les transfuges de l'été en question, figurent encore en club, et avec un rendement qui laisse cruellement à désirer.