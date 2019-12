Ce dont le FC Barcelone a besoin au mercato hivernal

Le Barça a terminé en tête de son groupe de C1 et est au sommet de la Liga, mais pourrait essayer de se renforcer cet hiver.

Barcelone est en tête de la à Noël et a traversé son groupe de Ligue des Champions facilement pour atteindre les huitièmes de finale. Jusqu'à présent, tout va bien ? L'ambiance autour du Camp Nou suggérerait le contraire. Les fans et les médias locaux ne sont pas satisfaits des performances de l’équipe, sauf des résultats, et croient qu’ils pourraient connaître une nouvelle déconvenue dans les matches à élimination en Europe à moins qu’ils ne montent en régime.

Une façon de le faire serait d'intégrer un ou deux joueurs de premier plan lors du mercato hivernal. Il est difficile d'imaginer le faire des mouvements majeurs sur le marché d'hiver, car ils doivent garder les comptes équilibrés. Cependant, comme nous l'avons vu lorsqu'ils ont investi 160 millions d'euros sur Philippe Coutinho en janvier 2018, ils sont parfois prêts à casser la banque pour obtenir le joueur désiré.

Arrivées Probables

Barcelone a vécu la menace de Lautaro Martinez de près et personnellement dans la phase de groupes de la , l'attaquant de l' passant son `audition' pour rejoindre les Catalans avec brio en réalisant une performance particulièrement impressionnante lorsque les deux équipes se sont rencontrées à San Siro. Ce n'est un secret pour personne que le club cherche à trouver le successeur de Luis Suarez et l'attaquant argentin fougueux semble une solution parfaite. "Si le club recherche ou souhaite introduire un autre numéro 9, ce ne serait pas étrange; c'est la réalité du football", a déclaré Suarez récemment.

Lautaro a marqué huit buts en 16 matches de cette saison et l'attaquant explosif serait confiant d'augmenter ces chiffres aux côtés de son compatriote Messi. Que le Barça puisse vraiment persuader l'Inter Milan de se séparer de son attaquant, son plus grand talent de l'effectif, en cours de saison alors que le club est aux prises avec la pour le Scudetto est une autre histoire. Lautaro semble lié à un avenir en Catalogne - mais peut-être pas encore pour tout de suite.

Le Barça pourrait également chercher à signer un arrière gauche, étant donné que Junior Firpo n'a pas impressionné depuis son arrivée du Real Betis. Cependant, il est peu probable que les Catalans cherchent à trouver un remplaçant en janvier et donneront plutôt à Firpo plus de temps pour s'installer au Camp Nou avant de revoir la situation cet été. Du côté positif, le retour en forme de Samuel Umtiti signifie qu'ils ne chercheront pas de défenseur central et le Français semble heureux de rester au club malgré son retard sur Clément Lenglet dans la hiérarchie.

Départ Probables

Le milieu de terrain chilien Arturo Vidal est le plus proche de la porte de sortie du Camp Nou car il ne joue pas aussi régulièrement qu'il le souhaiterait. Il a quitté l'entraînement avant le Clasico après avoir appris qu'Ernesto Valverde n'allait pas le faire jouer contre le , mais a été choisi contre Alaves lors du dernier match avant Noël, marquant alors que Barcelone gagnait 4-1. Le Sud-Américain offre des buts et un côté box to box capable d'épauler l'attaque, ce que les autres joueurs du milieu de terrain du club n'apportent pas à la table. "Je suis content et content, nous verrons ce qui se passera après mon retour", a déclaré Vidal avant de partir pour ses vacances d'hiver.

Cependant, Arturo Vidal a depuis rendu public sa frustration envers le Barça à propos des prétendus bonus impayés et une séparation à l'amiable semblerait convenir aux deux parties, avec un transfert à l'Inter étant le résultat le plus probable. Carles Alena est déjà parti, rejoignant le Betis en prêt jusqu'à la fin de la saison, ce qui devrait signifier plus aucun départ au milieu de terrain pour Arthur et Ivan Rakitic, et peut-être même Sergi Roberto, qui a été renvoyé au poste d'arrière droit.

En défense, Jean-Clair Todibo semble destiné à l' , l' souhaitant obtenir les services du défenseur central français, bien que soit également intéressé. Ernesto Valverde a une préférence pour le défenseur de l'équipe B Ronaldo Araujo, ce qui signifie que Todibo a très peu joué. Le FC Barcelone demanderait une clause de rachat dans tout accord éventuel.

Comment le Barça va jouer

Malgré l'intérêt intense pour Lautaro, il semble peu probable que l'Argentin arrive en janvier. Si le Barça réussissait ce qui serait une affaire sensationnelle, il irait évidemment directement dans le onze de départ à la place de Suarez. Antoine Griezmann commence à trouver ses marques sur le flanc gauche, tandis que Lionel Messi a été dans une forme généralement fantastique à droite.

Frenkie de Jong a été un excellent ajout à un milieu de terrain toujours ancré par Sergio Busquets, mais le Barça espère qu'Arthur retrouvera son meilleur niveau le plus tôt possible. Neslon Semedo semble être en avance sur Sergi Roberto dans la bataille pour la place d'arrière droit, tandis que le reste de la défense se reprend à peu près, malgré le retour de blessure d'Umtiti.