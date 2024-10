Ce défenseur qui fait rêver le Real et le Barça

Lille vs Real Madrid

Arsenal et le Real Madrid font partie des clubs européens de premier plan qui souhaitent recruter le défenseur de Palmeiras Vitor Reis.

Selon The Athletic, les Gunners et Los Blancos ont contacté le club et les représentants de Reis pour se renseigner sur la disponibilité du joueur. Les géants brésiliens auraient inclus une clause de résiliation de 100 millions d'euros dans son contrat, mais ils n'ont pas encore fixé de prix demandé pour le joueur de 18 ans, qui a récemment signé un nouveau contrat avec Palmeiras qui le maintient au club jusqu'en décembre 2028.

Le rapport affirme en outre que Palmeiras prévoit de conserver les services de son défenseur central vedette au moins jusqu'à la fin de la Coupe du monde des clubs l'année prochaine. Outre Arsenal et le Real, des géants européens comme Chelsea, Liverpool et Barcelone seraient également désireux de recruter l'adolescent.

L'article continue ci-dessous

Reis, qui a fait ses débuts en équipe première pour l'équipe brésilienne en juin dernier, a déjà disputé 15 matches toutes compétitions confondues où il a marqué deux fois. Son style de jeu a été comparé à celui de ses compatriotes Eder Militao et Marquinos.

Pour l'instant, le jeune joueur reste concentré sur son club actuel et sera de nouveau en action dimanche lorsque Palmeiras affrontera Bragantino dans un affrontement de Serie A brésilienne.